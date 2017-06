Por la falta de la recolección de residuos e incumplimiento de la ordenanza N° 3330/14 Colazo recibió a referentes de los barrios de la Margen Sur

Río Grande.- Este miércoles se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Turismo, Ecología, y Medio Ambiente que preside la concejal Laura Colazo, y en la cual la edil recibió a referentes de distintos barrios de la Margen Sur, quiénes están solicitando la recolección de residuos de sus hogares.

Posterior a la reunión que se llevó a cabo en la Sala de Comisiones, la concejal Laura Colazo indicó que “el miércoles pasado tuvimos una reunión con los vecinos con los cuales estamos trabajando desde hace muchos años, y con quienes hicimos la ordenanza para que todos los vecinos de la Margen Sur tengan una recolección puerta a puerta, ordenanza que no se cumple, y en el día de hoy íbamos a llevar adelante esta reunión con los funcionarios municipales que no se hicieron presentes”.

En tal sentido lamentó que “no pudimos avanzar en el trabajo que le veníamos a plantear al Ejecutivo para poder prestar el servicio de recolección en estos barrios nuevos de la Margen Sur, y los vecinos estaban muy desilusionados porque venían con muchas expectativas”.

Además la edil sostuvo que “los vecinos se sienten discriminados, además de ser ignorados, que el Municipio no les responda las notas, que no vengan a las reuniones los funcionarios, son gestos muy fuertes cuando vienen desde el Poder Ejecutivo, que es el Poder que tiene que llevar adelante el cumplimiento de la Carta Orgánica, y de las ordenanzas que dicen que todos los habitantes de Río Grande deben ser tratados con igualdad, con las mismas oportunidades, que los servicios públicos son para todos los riograndenses, entonces cuando no se hacen presentes los funcionarios por supuesto genera enojo, y acredita lo que venimos sosteniendo que es la discriminación que existe con todas las familias de la Margen Sur que no tienen agua potable, que no tienen servicios de cloacas, que no tienen tratamiento de efluentes cloacales, que no tienen calles en buen estado, que no tienen transporte público, que no se les construyó ningún espacio deportivo por parte del Municipio, donde el último gimnasio lo hizo la Cooperativa Eléctrica”.

Puntualizó que lo que “decidimos en la reunión fue presentar una nota con carácter de urgente para reunirnos directamente con el intendente, a quién también le hemos cursado notas, y no nos ha respondido, pero vamos a seguir insistiendo porque creemos en la legalidad, y creemos que hay que agotar todas las instancias administrativas para poder generar las soluciones que los vecinos necesitan”.

Respecto de la cuestión de salubridad, Colazo remarcó que esto se “llama vivir indignamente, y esto enoja y preocupa de que no haya ninguna solución de parte de las autoridades, cuando tenemos un presupuesto de dos mil millones de pesos, que en relación a la cantidad de habitantes que tenemos en Río Grande podrían brindarse soluciones a todos los habitantes, evitar que niños y niñas tengan que jugar en la basura, expuestos a los riesgos de los perros sueltos, que tengan problemas en la piel, y nosotros lo constatamos cada vez que vamos a las reuniones”.

Finalmente especificó que además “encontramos también infecciones de todo tipo, estamos hablando de familias en donde los pozos de las cámaras sépticas se rebalsan, porque muchos de los barrios están situados sobre humedales, y están expuestos a todos estos riesgos en la salud, a eso le llamamos vivir indignamente, nosotros queremos que eso cambie, pero lamentablemente el intendente ha omitido todo tipo de políticas públicas para resolver los problemas de estas personas”.

“Sentimos una gran discriminación hacia este sector de la ciudad”

Por su parte Luis Barrera, Presidente del barrio Mirador, señaló que “hace tres años se votó la ordenanza N° 3330, el Municipio la está incumpliendo, los funcionarios de la Municipalidad que estaban invitados a la reunión no vinieron, lo lamentamos porque nosotros queríamos conversar con ellos, y encontrar una vía de solución a este problema, dado que los barrios de la Margen Sur en los cuales estamos incluidos están dentro de la licitación de la recolección de residuos, en cambio se las han dado a otros barrios como Chacra XI, Chacra XIII, Vapor Amadeo, que fueron creados mucho tiempo después, se ha hecho la excepción, y se les ha el extendido del servicio hacia ellos, donde se le ha hecho contratos especiales, mientras que con este sector de la Margen Sur no, por lo cual sentimos una gran discriminación hacia este sector de la ciudad”, puntualizó.

Remarcó que son más de “quince barrios los que se encuentran afectados por la no recolección de los residuos, y solamente se hace la recolección por los barrios del casco viejo, pero en nuestros barrio no”, aseguró, al tiempo que agregó que “también se trata de una situación de salud pública”.

En cuanto a la cantidad de contenedores, dijo que es “muy dispar porque hay barrios que tienen tres contenedores, otros cuatros contenedores, en el caso de mi barrio somos 476 familias, tenemos tres contenedores, y uno lo compartimos con el Barrio Argentino, con lo cual es muy poco, además son tres días a la semana durante cuatro horas solamente, por lo cual son 64 horas semanales que tenemos de contenedor y lamentablemente no alcanza, porque además de esto cuando llegan los camiones a levantar los contenedores vuelcan las bolsas cuando las mismas rebasan al contenedor para poder encimar varios contenedores en el camión, y generan micro basurales que son peligrosos, proliferando las ratas, y también los perros al romper las bolsas generan foco de infección”.