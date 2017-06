Iniciativa por la Unión: “Somos consecuencia del no funcionamiento de las instancias democráticas”.

El motivo de conferencia fue el haber sido notificados de la legalización complete en el fuero electoral que anunciáramos hace algunos meses. En el día de ayer se les informó que quedaban habilitados para participar en las próximas elecciones, el instrumento electoral se llama “Iniciativa por la Unión”, la lista tendrá el número 207.

Según explicó Catena, “nosotros somos consecuencia del no funcionamiento de las instancias democráticas y de reclamo, venimos de distintas extracciones políticas, como el justicialismo, del MPF, radicalismo, sectores de izquierda e independientes y que vemos que esos sectores y que vimos que esas estructuras, lejos de dar respuesta a la política para enfrentar el ajuste tanto de Macri como de Bertone, eran precisamente el dique de contención de los reclamos populares y ya no solo los reclamos de los trabajadores, sino de los pequeños comerciantes, como vemos que hoy se cierran comercios, como adelantamos el año pasado y definimos conformar este frente que esperamos que se amplié y seguramente iremos construyendo una agenda común con otros espacios políticos pero seguramente lo haremos para el 2019”.

Catena se extendió más aun y sostuvo que “nosotros no somos nuevos en la defensa de los trabajadores ni de la 19640, hoy muchos hablan del sub régimen industrial pero se olvidan del sub régimen económico y uno de los principales ataque a este último, es el paquete de leyes, la instrumentación de la AREF por parte de Rosana Bertone, que no nos sorprende. Somos sectores de trabajadores, pequeños comerciantes, profesionales, municipales, somos los que abrazamos el reclamo de los jubilados y no lo abandonamos, de los discapacitados, trabajamos con aciertos y errores para que la provincia amplié el mercado interno, defienda la soberanía popular y no entregarla a una base militar, no solo a los yankees sino a cualquier otro imperialismo, somos eso”.

Básicamente se trata de la Unión de Gremios, más lo que se fue sumando, explico el dirigente y esperan sumar más, porque tuvieron 25 días para formar el partido y cumplir con todos los requisitos.

Aun no hay candidatos, recién se formalizará el próximo sábado cundo se lleve a cabo una reunión plenaria en la ciudad de Ushuaia a la que invitan a simpatizantes y afiliados.

Finalmente y respecto a los ejes de la propuesta en este marco de crisis generalizada el dirigente señaló que si no son capaces de defender la Ley 19640 va a ser muy difícil que el resto pueda existir, no se puede pensar en una provincia grande con varios miles de habitantes más sin defender la Ley, pero también hay defender el sub régimen económico que tiene que funcionar, no puede seguir como hasta ahora, eso, y la coparticipación federal, eso es lo estratégico”, finalizó.