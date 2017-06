“Iniciativa por la Unión”: Contundente, fundamentada y clara presentación de los candidatos

En primer lugar Verónica Andino explicó las razone de la presentación, dio definiciones políticas, como haber sido el único espacio que se enfrentó al actual y al pasado gobierno en defensa de los intereses de los trabajadores, rescató el haber recolectado 22 mil firmas en una semana para evitar que el paquete de leyes de febrero del año pasado se aprobara con la mayoría automática de la Legislatura Provincial, remarcó que se ha defendido la Ley 19640 desde hace muchos años y no de ahora y que el Dr. Federico Rauch es un especialista en el tema, por eso puede fundamentar técnicamente cual es la propuesta concreta que lleva Iniciativa por la Unión a la Cámara de Diputados de la Nación y que los candidatos son el resultado de haber sido el único espacio que trabajó en este sentido, también con los jubilados, y el reclamo permanente del quita del aporte solidario, la quita del 82% móvil o el congelamiento salarial, temas que preocupan a la casi totalidad de los fueguinos.

Por su parte el Dr Federico Rauch, cabeza de lista se explayo extensamente sobre las razones por las que viene defendiendo la aplicación plena de la Ley 19640 y destacó que no por nada representa a más de 7000 fueguinos que fueron estafados en la compra de vehículos.

Rauch también adelantó los cambios que el gobierno nacional tiene preparado para nuestra provincia y dijo que si no se cumple a raja tabla con lo que la ley propone esto va a desaparecer. “No estaríamos acá si no existiera la ley, pero no puede ser para beneficio de uno pocos, sino de todo los fueguinos, porque a todos nos ampara esa ley y hoy se está incumpliendo y perjudicando a gran cantidad de ciudadanos”.

“hace años que nadie hace nada por la ley, y es así como desde la creación de la AREF, los fueguinos pagamos impuestos que no deberíamos pagar, no solo se trata de las empresas electrónicas, en la Comisión del Área Aduanera Especial”, no están representados quienes deberían y los que están no representan a nadie”.

“la seguridad jurídica brilla por su ausencia, y ningún empresario va a venir a invertir en un lugar donde las reglas cambian todos los días, o donde no sabe cómo va a recuperar su inversión, porque aquí todos venimos a ganar plata, no unos pocos, todos vinimos para estar mejor”.

Finalmente y consultado sobre cómo se pude controlar el manejo de los empresarios desde el estado para que la ley se cumple, Rauch fue claro, “se necesitan decisiones políticas y una justicia independiente y creíble que haga cumplir las leyes y defienda los derechos de unos y otros para que todos estemos mejor y no un grupito de privilegiados de siempre”.

Es la primera vez, al menos para este medio que dos candidatos fundamentan de manera clara y contundente porque hay que defender la ley de promoción industrial y económica de Tierra del Fuego y desde los hechos no solo desde lo declamativo. Quienes nos hemos tomado el trabajo de leer algo sobre la ley sabemos que lo que planteo hoy Iniciativa por la Unión es lo que viene y tiene proyectado el Gobierno nacional para la Isla y que va desde el nuevo proyecto de coparticipación federal, hasta la caja de jubilaciones y la matriz productiva que pasaría de industrial a exportador primario de pesca, madera e hidrocarburos, es síntesis un futuro mucho más complicado de lo que parece y que ojala no se cumpla.