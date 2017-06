Iglesia Católica: Fortalecen el trabajo de la Pastoral de la Comunicación .

Tras la reunión dialogamos con el Padre Obispo quien destacó, en primer lugar, la participación y predisposición por parte de las personas que fueron convocadas: “Participaron con entusiasmo referentes de las distintas Parroquias de la ciudad y Pastorales como Cáritas y Pastoral Carcelaria, entre otras, para fortalecer la comunicación de nuestra Iglesia hacia la comunidad.”

Al ser consultado por la impronta de la comunicación en los tiempos actuales, Monseñor D´Annibale enfatizó que, “es muy importante este tema de la comunicación, es muy importante estar presente en la sociedad comunicando la riqueza que Dios nos ha regalado en nuestra tarea como Iglesia. Y ser, tal como reflexionamos con el mensaje del Papa Francisco para las últimas Jornadas Mundial de Comunicación Social que se celebró el último 28 de mayo, comunicadores de esperanza en el medio de nuestras realidades”.

En la misma línea agregó: “Comunicar con esperanza, no para ahogar las noticias del tipo que sea, porque lo nuestro no es – como bien decía el Papa- un optimismo ingenuo, o sea no sólo comunicamos cosas lindas que pasan, porque también pasan cosas difíciles, cosas duras y pasan cosas muy buenas”, señaló el Obispo D´Annibale.

Frente a las adversidades de la cotidianeidad, el Obispo de la Diócesis remarca que, “en materia de comunicación hay que saber cómo hacer que las cosas difíciles y duras sean siempre una oportunidad para el crecimiento y la renovación porque como nosotros creemos en Jesucristo muerto y resucitado. Él a partir de la muerte hizo y transformó la vida.”

Para concluir el Padre Obispo Miguel Ángel D´Annibale, manifestó que “en este caminar de Pastoral de la Comunicación en Río Grande, debemos poder ayudar a toda la sociedad a renovar la esperanza a renovar la fortaleza, y a poder conocer lo que la Iglesia hace desde esta lectura que llamamos la Pascua del Señor.”