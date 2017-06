Fabiana Ríos: “La nueva Gestión Transparente es una falsa innovación”

Respecto del sitio Gestión Transparente, recientemente relanzado por Gobierno de la Provincia, evaluó: “Es una falsa innovación, en principio porque esta presentación se hizo sobre la penúltima versión y tiene la mitad de los datos que contenía. La única innovación que han considerado válida es la incorporación de la nómina de jubilados” y aseveró: “Lo que se anuncia como un paso adelante es un paso atrás ya que a un año y medio después, estamos tres años atrás”. “Es lamentable que, habiendo perdido estado parlamentario a fines del 2016 (el proyecto de Gestión Transparente), que presentamos en 2015, no se haya retomado con la mayoría propia en la Legislatura”, agregó.

En este sentido, la ex mandataria destacó la importancia de la iniciativa implementada durante su gestión a cargo del ejecutivo provincial (2007- 2015), y la calificó como un “derecho de los ciudadanos”. Dentro de los datos que ya no figuran en la web pueden nombrarse los relativos a pensiones RUPE, pauta publicitaria, transferencias de fondos a municipios y crecimiento de la planta política. En referencia a este último, deslizó: “Cuando lo publicábamos generaba una enorme curiosidad de los medios que ahora parecen tener satisfechas todas sus curiosidades”.

En relación con el endeudamiento de la Provincia a través de la colocación de bonos en el mercado internacional por US$200 millones, aseguró : “el Partido Social Patagónico está en proceso de solicitar, en virtud de la vigencia de la ley de información pública, la consulta de en qué tipo de operación se han colocado los recursos recibidos hace dos meses y de solicitar ese plan de obras y respuesta a por qué no se ha convocado al Consejo Económico y Social creado por ley con el objeto de determinar la prioridad de obra”.

Consultada por el Proyecto del Polo Cultural Ambiental de Arte, Ciencia y Tecnología, elaborado durante su mandato y aún no realizado, respondió: “Ese financiamiento se gestionó por dos años ante Nación y finalmente no se pudo incorporar, no tiene financiamiento en la actualidad, sí tiene los terrenos, los presupuestos, el diseño de obra, el proyecto ejecutivo, y el proyecto arquitectónico, de hecho lo hemos propuesto desde nuestro partido para que se financie con estos fondos”.