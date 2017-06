ELECCIONES LEGISLATIVAS NACIONALES. JUSTICIA ELECTORAL Se presentaron 6 alianzas pero el plazo vence hoy a la mañana y podría haber cambios

eis pedidos de reconocimiento de alianzas entre partidos políticos se presentaron ante el Juzgado Federal de Ushuaia para participar de las elecciones legislativas de este año en Tierra del Fuego, aunque podrían ser menos si algunas de ellas se reagrupan antes del vencimiento del plazo legal que en el distrito vencerá hoy a las 9.30, confirmaron fuentes judiciales consultadas por EDFM.

Cuatro de las coaliciones están vinculadas a desprendimientos del peronismo, mientras que dos están relacionadas con fracciones del radicalismo aliadas a otros partidos como el PRO o el Movimiento Popular Fueguino (Mopof).

El frente “Cambiemos TDF” quedó formalmente constituido entre la UCR provincial y el PRO, y dirigentes de ambas fuerzas adelantaron que el actual titular de la Anses en Ushuaia y máximo referente del macrismo en la provincia, Héctor Stefani, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en los comicios del 23 de octubre.

Por su parte, sectores disidentes del radicalismo encabezados por el presidente del partido y dos veces intendente de la capital fueguina, Federico Sciurano, reeditaron la alianza “UnirTDF” con la que compitieron en los comicios provinciales de 2015, en conjunto con el Mopof.

El frente “Unir” fue presentado ayer ante la Justicia e incluye también al Frente Renovador Auténtico y al partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) cuya referente nacional es la actual diputada Margarita Stolbizer.

Sciurano es el candidato natural de ese frente para encabezar la lista de postulantes a la diputación en octubre.

Por otra parte, dos alianzas de extracción justicialista se disputaron el nombre “Frente para la Victoria” pero ninguna lo consiguió, ya que el juez Federal Federico Calvete determinó que ambas deberán cambiar de denominación.

Una de las coaliciones está conformada por el Partido Intransigente y por Encuentro Popular, ambas fuerzas ligadas a la actual gobernadora de la provincia Rosana Bertone, que aún no tiene un candidato propio para octubre.

La otra está integrada por el Partido de la Victoria, el Partido Humanista y el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (ex Nuevo Encuentro) vinculadas al intendente de Ushuaia y máximo referente de la agrupación política La Cámpora, Walter Vuoto, que impulsa la reelección del actual diputado camporista Martín Pérez.

A su vez, fue presentado el Frente Tierra de Unión, conformado por el Partido Justicialista y por el frente Hacer por el Progreso Social.

Ese espacio también está relacionado con la gobernadora Bertone, actual presidente del PJ, y con el senador nacional Julio Catalán Magni, referente de Florencio Randazzo.

La última alianza inscripta formalmente en territorio fueguino es el Frente Ciudadano y Social, un espacio que reúne al partido Concertación Forja, que lidera el intendente radical K de Río Grande, Gustavo Melella y al Partido Social Patagónico (PSP) que conduce la ex gobernadora fueguina Fabiana Ríos.

“Hasta el momento son seis alianzas que pidieron reconocimiento y hay indicios de que algunas podrían reagruparse o incluir a otros partidos que hasta el momento no están mencionados”, confió una fuente electoral consultada por este medio.

El Juzgado Electoral de la capital fueguina informó que 19 fuerzas políticas están habilitadas para participar de las PASO del 13 de agosto y las generales del 23 octubre.

Tierra del Fuego tiene una representación de cinco diputados nacionales, pero solo dos renovarán sus bancas este año: Martín Pérez (del FpV, ligado a La Cámpora) y Oscar Martínez (del Movimiento Solidario Popular, también secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande).

Desde Unir TDF se autoproclaman “como una puerta de esperanza para los fueguinos” En el contexto de la inscripción del frente, anoche desde Unir TDF, emitieron un comunicado que se adjudicó referentes de los partidos que la integran. Destacaron que “el espíritu del frente y los objetivos son los mismos que planteamos en el 2015”.

“La provincia vive momentos complejos, de gran incertidumbre y en estos momentos más que nunca se necesita dar continuidad a un proyecto sólido, conformado por personas que viven y aman Tierra del Fuego. Es momento de demostrar que aquello que se pensó hace dos años sigue guiando a un grupo de referentes preocupados por los vecinos de la provincia”, dijeron desde el Unir TDF.

“En 2015 pensamos una provincia y un Plan de Gobierno para los próximos 30 años, no para conseguir una candidatura sino para que no pasaran muchas de las cosas que lamentablemente han pasado estos últimos 2 años. Unir TDF vuelve a ser una puerta de esperanza para los fueguinos”, afirmaron.

Unir TDF formado por los partidos Movimiento Popular Fueguino, Frente Renovador Auténtico y GEN – Generación para un Encuentro Nacional- y con apoyo de importantes sectores radicales de la provincia, solicitó la aprobación y la conformación del frente. Además, autorizan en su convenio la participación de extrapartidarios.

Finalmente, desde el frente electoral se sostiene que “estamos comprometidos con nuestra provincia por encima de la especulación de creer que la desocupación y los problemas de los vecinos se resuelven con una gacetilla de prensa o con anuncios incumplidos. La provincia necesita un reequilibrio político para nivelar las decisiones de alta vulnerabilidad social que se han tomado sin lugar a opiniones ni acciones alternativas, como los proyectos enviados con tratamiento de urgencia”. Fuente:El diario del Fin del Mundo.