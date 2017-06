ELECCIONES LEGISLATIVAS NACIONALES; Finalmente quedaron cuatro alianzas conformadas por 19 partidos.

D

os alianzas se reagruparon antes del vencimiento del plazo legal y finalmente serán cuatro las que solicitaron reconocimiento para participar de las elecciones legislativas de este año en Tierra del Fuego, confirmaron a EDFM fuentes oficiales de la Justicia Electoral de Ushuaia.

La actual gobernadora Rosana Bertone logró reunir en el denominado “Frente de Unión” a dos alianzas que se habían presentado ayer por separado: una integrada por el Partido Intransigente y Encuentro Popular, y otra formada por el Partido Justicialista (que preside Bertone) y por el frente Hacer por el Progreso Social, el partido del ex ministro Florencio Randazzo que tiene como referente en la provincia al actual senador nacional Julio Catalán Magni.

Además, “Tierra de Unión” sumó al Frente de Ambiente y Desarrollo, un partido con base en la ciudad de Río Grande que tiene como referente al ex gobernador provincial Jorge Colazo y a su hija, la concejal Laura Colazo.

Por su parte, el llamado “Frente Ciudadano y Social” congregó a todo el espectro del “kirchnerismo puro” con el agregado del Partido Social Patagónico (PSP) que conduce la ex gobernadora Fabiana Ríos.

En ese espacio confluyen el Partido de la Victoria y el Partido Humanista, que responden al actual intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, máximo referente de La Cámpora, y el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (ex Nuevo Encuentro).

También lo integra el partido Concertación Forja, que lidera el intendente radical K de Río Grande, Gustavo Melella.

A su vez, el frente “Cambiemos TDF” quedó formalmente constituido entre la UCR provincial y el PRO, y dirigentes de ambas fuerzas adelantaron que el actual titular de la Anses en Ushuaia y máximo referente del macrismo en la provincia, Héctor Stefani, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en los comicios del 23 de octubre.

En tanto, sectores disidentes del radicalismo encabezados por el presidente del partido y dos veces intendente de la capital fueguina, Federico Sciurano, reeditaron la alianza “UnirTDF” con la que compitieron en los comicios provinciales de 2015, en conjunto con el Mopof.

El frente “Unir” fue presentado ante la Justicia e incluye también al Frente Renovador Auténtico y al partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) cuya referente nacional es la actual diputada Margarita Stolbizer.

Sciurano es el candidato natural de ese frente para encabezar la lista de postulantes a la diputación en octubre.

El Juzgado Electoral de la capital fueguina informó que 19 fuerzas políticas están habilitadas para participar de las PASO del 13 de agosto y las generales del 23 octubre.

Tierra del Fuego tiene una representación de cinco diputados nacionales, pero solo dos renovarán sus bancas este año: Martín Pérez (del FpV, ligado a La Cámpora) y Oscar Martínez (del Movimiento Solidario Popular, también secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande).

Fuente Diario del Fin del Mundo.