Dr: José María Hernández Constitucionalista. “Se trata de un brutal zarpazo para quedarse con fondos municipales”.

“El impuesto inmobiliario y automotor representan el 46 % de los recursos ordinarios de la municipalidad de Rio Grande, es decir se trata del intento de un brutal zarpazo para quedarse con fondos propiamente municipales lesionando gravísimamente la autonomía la autonomía municipal”.

“De manera inconstitucional así que no tengo ninguna duda que el Superior Tribunal de Justicia debiera estar a la altura de sus responsabilidades porque tienen la obligación de garantizar la autonomía municipal si esto no ocurriese no quedaría ninguna otra instancia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde estoy muy convencidos, que los principios de la autonomía municipal, como han sido reconocidos en otros fallos muy conocidos como el caso Riva de Mar, municipalidad de Rosario Contra Provincia de Santa Fé o el último caso donde yo fui el abogado de la municipalidad de La Rioja, que se llama intendente Municipal, capital contra Provincia de la Rioja, donde la Corte Suprema le ordena a la provincia de La Rioja que sancione ley convenio de coparticipación impositiva porque no existía esto en la provincia de La Rioja”.

Podemos decir que hay una jurisprudencia a favor de la autonomía Municipal en la Corte Suprema y yo creo que esto no puede ser desconocido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, pero si así ocurriese, lo cual a mí no me sorprendería porque conozco muy malos fallos por parte de tribunales superiores porque no hay un amplio ejercicio de lo que se llama la independencia del poder judicial, no tengo ninguna duda que nuestra opción final estaría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Finalmente Hernández dio una conclusión que realmente debería preocupar y mucho y de lo que ya hemos hablado aquí en varias oportunidades, “ hay que entender definitivamente que uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina y lo he señalado sistemáticamente y he presentado la segunda encuesta de cultura constitucional y el título del libro es “Argentina una sociedad anímica”, la lucha de Santiago Nino, que decía que la Argentina es un país al margen de la ley porque uno de los problemas más graves son las violaciones constitucionales. En este caso concreto, es un ejemplo muy claro de ello, se trata de la violación de la autonomía municipal, pero advierto que hubo una respuesta inteligente, valiente acorde a la defensa de la autonomía por parte de la Municipalidad de Rio Grande y ese es el motivo por el cual he sido invitado a dar una conferencia y es lo que voy a exponer, el problema de la autonomía municipal”.