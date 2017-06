Declaraciones de la secretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad: IMPUESTO INMOBILIARIO: “TODO MARCA QUE LOS MUNICIPIOS TIENEN RAZÓN”

Vuoto manifestó que “todavía está pendiente en el Superior Tribunal de Justicia la acción declarativa de certeza, y no descartamos ir a instancias superiores en caso de tener un pronunciamiento desfavorable para los municipios”.

“Considero que es muy difícil que haya un pronunciamiento desfavorable para los municipios, creo que todo el marco normativo y constitucional, la historia política e institucional de la provincia y todos los elementos que hay nos marcan que los municipios tienen razón, y que los recursos del Inmobiliario y del Automotor son de propiedad exclusiva y originaria de los municipios”, enfatizó.

Además, planteó que “nos tenemos que imaginar a un Municipio sin impuestos, y en ese caso tendría que cerrar las puertas y que gobierne directamente la Provincia”.

En esa línea, advirtió que un pronunciamiento en contra de los municipios “sería de una gravedad institucional muy grande, pero no descartamos que suceda”, por lo que “si es así vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación y con el intendente planteamos la posibilidad de abrir instancias internacionales”.

La funcionaria remarcó que “acá están en juego los derechos de los vecinos” y por eso “no hay que pensar en una gestión determinada porque significaría tener una visión cortoplacista, sino que hay que pensar en el Estado municipal”.

“Si el Estado municipal, sea quien sea el que lo gobierne, no puede contar con sus recursos, no puede llevar adelante determinadas políticas de gobierno que no tienen que ver solamente con los servicios”, explicó, citó como ejemplo que el Municipio “es el principal actor que asiste a las mujeres víctimas de la violencia de género ya que la Justicia remite al Municipio esos casos; la Provincia no tiene posibilidades de asistirlas o está lejos de los vecinos, no sé cuál es el motivo, pero el que asiste a esas mujeres es el Municipio”.

También señaló que “tenemos escuelas municipales, estamos trabajando en un plan de salud para realizar atención primaria y estamos realizando una fuerte inversión en lo que tiene que ver con controles sanitarios; es decir que el Municipio está adquiriendo protagonismo para hacer efectivo el cumplimiento de determinados derechos esenciales como la salud, la educación y la igualdad de género”.

Vuoto destacó que “esa tendencia que también se está dando a nivel nacional e internacional se va a sostener independientemente de quién gobierna el Municipio” y por lo tanto “el rol del Municipio va a seguir en crecimiento y para eso se necesitan recursos”.

En consecuencia, “si se afectan esos recursos se afecta el cumplimiento de esos derechos esenciales y se genera una situación de perjuicio para los vecinos”.

“En este esquema es que con el Intendente decidimos ir hasta la última instancia para defender la autonomía municipal, ya que hay que tener una mirada estructural y a largo plazo independientemente de quién gobierne”, argumentó la secretaria Legal y Técnica.

Por último, Vuoto expresó que si la Provincia “se apropia indebidamente de los recursos de los municipios va a marcar un antes y un después en la historia institucional de Tierra del Fuego, porque borrará de un plumazo la historia provincial y cómo se conformaron los municipios, además de dejar a los municipios como meros entes administrativos”.