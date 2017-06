Cristina Kirchner será candidata a senadora nacional junto a Jorge Taiana

La confirmación de las candidaturas se conoció poco antes de las 20. La reunión que anoche mantuvieron CFK y Randazzo sembró dudas y provocó una demora en el anuncio oficial: se especuló con que el ex funcionario se aliara a Unidad Ciudadana y se hicieron variadas elucubraciones sobre la posibilidad de que varios intendentes decidieran abandonar al ex secretario de Transporte para sumarse al frente que lidera la ex jefa de Estado. Al menos tres jefes comunales presionaron para que se aceptara la unidad, pero otros entendieron que esa reunión en Recoleta tuvo otro sentido: “En realidad no hubo negociación, lo que Cristina ofrecía era una rendición”, resumió con crudeza un aliado de Randazzo.