“Es una preocupación, nos tiene ocupados el tema, realmente sabemos que la Educación es el medio, es el fin también y nosotros queremos dar la oportunidad a todos los que realmente tienen el deseo y la necesidad de iniciar un estudio o de terminar sus estudios”, rescató.

En este sentido, dijo que “más allá de todo lo que estamos implementando en capacitación docente, en alfabetización también de adultos, lo que estamos por llevar adelante respecto a la profesionalización de los oficios. Todo esto que estamos haciendo, como Municipio, es ejecutar estas políticas, es poder trabajar en la inclusión educativa y en eso recuperar aquellos que han dejado la escuela”.

Analizó así que quizás “el curso de sus vidas ha tomado un rumbo distinto y por una razón o por otra, muchos jóvenes y adolescentes están dejando la escuela y en ese sentido queremos trabajar en un Plan de Reintegración a la Escuela articulado con otras Secretarias, en pos de hacer que esos estudiantes, por ejemplo de la Escuela Secundaria, puedan ser acompañados por nosotros e identificar qué situaciones los han llevado a dejar la escuela”.

“Muchas veces son las familias que nos plantean, debemos determinar cómo ayudarlos, cómo acompañarlos, quizás hay muchos adolescentes que se sienten solos y esta es una propuesta que la Escuela a veces no puede resolver porque obviamente tiene mucho encima como Institución. Creemos como Municipio que tenemos que acompañar en pos de generar estrategias que sean articuladas, estrategias flexibles y permanentes de acompañamiento a estudiantes que dejan la escuela”.

Para la funcionaria municipal, desde la gestión que encabeza el profesor Gustavo Melella “creemos que se ejerce la igualdad en el derecho siempre que uno haya tenido la oportunidad de acceder a la educación y a sentirse fuerte en la vida con las herramientas que implica también el mundo del trabajo, que implica el desarrollo de una vida plena y un pleno ejercicio de la ciudadanía”.

Así definió que “hacemos este abordaje de manera integral y no sólo pensamos en la dimensión psicosocial sino que esto es destinar presupuesto y nosotros creemos que hay que hacer política con todos incluidos, con todos adentro y que gobernar es preferir, preferir implica que algo suceda y destinarle el presupuesto necesario”.

“En esto hay cuestiones que han desbordado y que quizá no se han contemplado y que tienen que ver con eso, con que hoy por ejemplo de golpe a nivel nacional se quita un beneficio que en algún momento se decidió como política pública, como es el PROGRESAR y que es un programa de acompañamiento de estudiantes entre los 18 y 24 años , vemos con mucha preocupación esto. El Municipio destina más de 20 millones al año entre boletos estudiantiles y becas, estamos con una gran preocupación porque 10 millones 700 mil pesos, que se destinaba en el plan PROGRESAR este año a Tierra del Fuego entera están en juego y en esto con medidas a veces que no solo tienen que ver a nivel nacional con lo presupuestario sino también empiezan a hacer que estos programas sean restrictivos, porque esto de decir que un estudiante no se le da un beneficio porque no estudia, la verdad que para nada está solventado en que una materia sí una materia no, en esto hay que hacer una mirada integral y más con el escenario que hoy se vive en la Argentina”, puntualizó Cubino.

En este marco consideró también que desde el Municipio de Río Grande “vamos a seguir prefiriendo destinar nuestro presupuesto en materia educativa, en la inclusión y en el acompañamiento, una beca del Municipio hoy son 2 mil pesos , hasta eso creemos todavía que es insuficiente pero es un aporte importante que da el Municipio a muchos estudiantes, más de 300 estudiantes en nuestra ciudad y lo sostenemos durante todo el año y otras medidas de acompañamiento también como lo son el boleto estudiantil, el acompañamiento psicológico y determinadas situaciones que viven hoy nuestros estudiantes, por ejemplo, a nivel superior que siguen siendo acompañados”.

“Sería imposible que nosotros pensáramos en disminuir, por el contrario las becas siguen siendo abiertas y es mandato del Intendente Melella que sigamos inscribiendo y vemos con mucha preocupación realmente que las políticas nacionales vayan disminuyendo la oportunidad de acceder al estudio, espero que eso no sea deliberadamente para tener un pueblo ignorante y con esto generar menos oportunidades, nos parece de suma injusticia que esto suceda”, cerró la Secretaria de Promoción Social.