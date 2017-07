CONCEJAL GONZALEZ: “NO ES UN PROYECTO QUE NOS TRASCIENDA A LAS MUJERES”

Respecto al proyecto del concejal de la UCR la concejal Veronica Gonzalez (FORJA) expresó “No es un dato menor que las tres mujeres presentes en la sesión, rechazáramos el proyecto. Más allá de aplausos socarrones en contra de ésta decisión, dando a entender que son justamente los varones los que logran interpretar qué nos pasa como género, creo que cuesta entender que no es interpretar, sino accionar”.

Por otro lado, la edil manifestó que “está claro, como reconoció el propio autor del proyecto, que se trata de una norma declamativa. Me parece que a esta altura de las circunstancias y la situación por la que estamos atravesando las mujeres en relación a la violencia de género, donde cada menos de 24 horas muere una mujer por violencia machista, lo que menos necesitamos son declamaciones innecesarias. En las estadísticas del año pasado un total de 290 mujeres fueron asesinadas en la Argentina. Una cada 30 horas. Más de 400 hijas e hijos quedaron sin madre, de ellos 242 son menores de edad. No son sólo números: son vidas truncadas a causa de una violencia de género extrema”.

Asimismo Gonzalez agregó “Claro está que los ediles no somos jueces que podamos generar inhabilitaciones o penas accesorias que las leyes no preveen, no podemos arrogarnos esas facultades o hacerle creer a la comunidad que si podemos. Recuerdo el caso de un gobernador destituido cuando la legislatura le impuso una inhabilitación para ocupar cargos públicos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que no correspondía, no eran facultades legislativas. Entonces ilusionar a las mujeres víctimas con este tipo de cosas me parece que no corresponde”.

Al finalizar la concejal advirtió que “es necesario tener en cuenta que una condena se comunica al Registro de Reincidencia donde uno pide el conocido certificado de antecedentes, si este sale con un registro positivo no se da el trabajo, eso es claro. Después si la condena implica el agravante de género resulta indistinto, la condena está registrada igual y no puede tener el trabajo. Por eso está claro que es innecesario y no aporta nada, sólo una declamación”.