BLANCO Y MARTINEZ ALLENDE REPUDIARON EL ATENTADO CONTRA EL MAUSOLEO DE ALFONSÍN

En la iniciativa legislativa los referentes de UCR-Cambiemos expresan “Su más absoluto repudio al acto de profanación perpetrado contra el mausoleo del ex Presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín”.

Los legisladores manifestaron también su “plena convicción de que estos actos de violencia nada tienen que ver con el comportamiento cívico, pacífico y democrático valorado y compartido por la inmensa mayoría del pueblo argentino”.

Consultado sobre el particular, el Legislador Blanco manifestó que “los argentinos sabemos perfectamente que el camino de la violencia no es conducente en democracia siendo absolutamente reñido no sólo con los valores republicanos sino, también, con todo lo que nos enseñó Don Raúl Alfonsín”.

Blanco calificó como “saludable” el hecho de que la mayoría del arco político se ha sumado al repudio. Según el legislador “esto demuestra un gran acto de madurez y aprendizaje democrático que debe ser justamente valorado y reconocido”.

Por su parte, la legisladora Liliana Martínez Allende sostuvo que “cada vez que más claro que estas formas de expresión, agraviantes y violentas, sólo cosechan la censura y airada desaprobación de un pueblo que ha comprendido definitivamente que el diálogo político, el respeto al pluralismo y la convivencia son pilares fundamentales de la democracia que deben imponerse siempre al sectarismo, el autoritarismo y la agresión”.

Los legisladores se solidarizaron con la familia del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín y subrayaron su reconocimiento “hacia todos aquellos dirigentes políticos que, sin diferencias de banderías, han cerrado filas en contra de este ultraje”.

Blanco señaló que “la Justicia debe actuar pronto para encontrar a los culpables de este acto vandálico no sólo para que tengan el castigo que merecen sino, fundamentalmente, para que la ciudadanía conozca las caras y la filiación de aquellos que han agraviado a todos los argentinos atentando contra el mausoleo en donde descansan los restos del padre de nuestra democracia”.