Apoyo de Nación al sistema sanitario fueguino Roma informó la llegada de cuatro ambulancias

Río Grande.- El diputado Gastón Roma informó que ya están las cuatro nuevas ambulancias donadas por el Ministerio de Salud de Nación, y cuestionó al gobierno provincial a la par que cuestionó que “con las ambulancias que entrega la Nación no alcanza, falta política salud y eso lo tiene que hacer (Rosana) Bertone”.

Roma comentó que “las cuatro ambulancias fueron puestas a disposición de la provincia por el Ministerio de Salud de la Nación, y forma parte de las 27 ambulancias donadas a cinco provincias en febrero de este año. Una de las ambulancias será destinada a Ushuaia, otra Tolhuin y las dos restantes a Río Grande.”

“Esta entrega está inscripta en la cobertura universal de salud, en la estrategia del Ministerio de Salud de Nación” y agregó “las 27 ambulancias -16 de traslado y 11 de terapia intensiva- fueron entregadas a las provincias de Chaco, La Pampa, La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego, provistas por Ministerio de Salud de la Nación con el objeto de brindar una más eficiente asistencia prehospitalaria a la población”.

En ese marco, el Diputado nacional por el PRO, impugnó duramente “la falta de planificación y de una política de salud y educación, es como un cáncer que nos está matando poco a poco”.

Roma expresó que “a la gestión de Bertone no le interesa la gente común, la gente más humilde. Los hechos lo demuestran, no ha hecho nada por la salud y la educación pública”, y agregó que “los más pudientes mandan a sus hijos a colegios de gestión privada, tienen prepaga, y acceden a clínicas privadas. El resto de la población tiene que arreglársela como puede, esperando el favor de la gobernadora para recibir salud y educación”.

“Le pido a la gobernadora que se deje ayudar, la población de Tierra del Fuego no puede seguir pagando con su vida el precio de la improvisación de su gobierno”.

“Bertone no hace muchos años que vive en Tierra del Fuego, desconoce muchas cosas, pero la gente la votó y debe entender y ocuparse de los problemas de los fueguinos. Debe priorizar brindarle solución a los problemas de la sociedad, no a su proyecto personal. La gobernadora tiene que convocar a todos los sectores, intendentes, concejales, cámaras empresarias, asociaciones profesionales, universidad, sindicatos y estudiantes para que entre todos la ayudemos a resolver los problemas de Tierra del Fuego, de nuestra gente y de nuestros vecinos”, finalizó.