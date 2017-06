Analizar la política con un solo ojo.

Estamos en campaña, no es novedad, pero para el distraído seguramente es una etapa más, pues no, deberían prestarle un poco de atención a los discursos maliciosos, a las críticas parcializadas y a la subjetividad con que se apunta a determinada gestión, y como se hace oído sordo y ceguera crónica, con otras.

Así es como más allá de los errores que pueda cometer el Intendente de Rio Grande, a quien obviamente no me corresponde defender, se le comienza a buscar problemas de toda índole, mientras para el lado de San Martin 450 de Ushuaia, pareciera que no ha pasado nada, y es llamativo que riograndenses, jueguen contra su propia ciudad, y doy algún que otro detalle como para que no quede en solo palabras.

La declaración de certeza sobre el cobro del impuesto inmobiliario. La intención es quedarse con 40 millones de pesos que el presupuesto provincial, es nada, pero en un municipio es un desastre.

La municipalización de la Margen Sur, nada más contradictorio, ya que hoy los propios vecinos y dirigentes que promueven esto le reclamaron ha gobierno un centro de salud y una ambulancia, o sea un verdadero dislate.

La deuda por coparticipación que asciende a más de 100 millones de pesos, pero de las que nadie dice nada, insisto ni aun aquellos que pagan impuestos en Rio Grande, son de por si llamativas.

Son los mismos que están en contra de la política nacional, pero tampoco abren la boca cuando se trata de la privatización de los canales públicos de la provincia.

Usted entiende, se trata de una campaña sucia en todo sentido, bajeza tras bajeza, mentira tras mentira, cosas dichas a medias y esa manía de demostrar todos los días que no hemos aprendido nada.

Algunos deberían entender que a esta altura de la fiesta nadie compra lo que no quiere, aun cuando mantenga un absoluto silencio, más por prevenir que por reclamar, pero eso no significa que no entiendan de que se trata, que no vean las oscuras intenciones de los propaladores del relato, o que se dejen llevar por cantos de sirena, cuyos resultados están viviendo en carne propia, de eso tampoco tengo que dar mayores datos, cada uno de ustedes sabe cómo está viviendo, cuanto está cobrando, para que le alcanza y para que no.

Y esto es para todos, no para una gestión en particular o un dirigente, o un candidato, acá no se está salvando nadie, pero claro es más fácil mirar todo con un solo ojo y ver solo la mitad del escenario, ocultar aquello que le conviene a algunos, en desmedro de todo el resto, si usted cree que a nosotros nos va bárbaro y al resto mal, le informo que está completamente equivocado. Según palabras de la señora gobernadora, “SIN MACRI, ACA NO COBRA NADIE”, no sé si queda suficientemente claro.

Lo extraño es que quienes destrozan a Macri todos los días, son los mismos que felicitan a Bertone, no puedo ser más claro y ellos no pueden ser más contradictorios.

Nadie habló de las dos inauguraciones de una estación de servicio, dos, como se le llama a eso en un país civilizado?.

La verdad es que analizar la política con este tipo de situaciones se hace complejo, y mucho más explicarlo, pero pasa aquí, uno pide dialogo y el otro siempre está predispuesto, pero no se juntaron jamás y no creo que lo hagan, ¿adivine a quien perjudica esto?, si a todos nosotros.

En fin usted puede escuchar, ver y oír, sin que yo tenga nada que explicar, porque no hay nada peor que una opinión cuando nadie la pide, pero es lo menos que puedo hacer en pos de evitar males mayores.

Armando Cabral.