El abogado que se quedó sin argumentos: “No tuve cómo explicar por qué había una pierna de la víctima debajo de la cama de mi defendido”

Nadie sabe exactamente cuándo se produjo el femicidio en Tolhuin, una pequeña ciudad de menos de 3.000 habitantes, en Tierra del fuego. Calculan que fue hace exactamente un año, el 20 de junio de 2016. El juicio contra Aldo Núñez (32) fue rápido y tuvo una particularidad que causó revuelo en la provincia. Su defensor oficial, Gustavo Ariznabarreta, no pudo contrarrestar las pruebas que había en su contra: “Nunca en mi vida me había pasado algo así. No tuve cómo explicar por qué había una pierna de la víctima debajo de la cama de mi defendido”, dice a Infobae.