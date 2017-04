Vigilia en Rio Grande. La ciudad acompañó a los veteranos de Malvinas.

Con la presencia de la gobernadora de la provincia, el intendente de nuestra ciudad, legisladores, concejales, diputados nacionales, senadores, y miles de riograndenses se llevó a cabo la ya tradicional vigilia en homenaje a los caídos en Malvinas.

Como ya es habitual fueron muchos los ex combatientes que se hicieron presentes en la vigilia, llegados de distintos puntos del país donde no se conmemora de esta manera y para vivir la experiencia única de compartir ese momento emocionante de esperar el 2 de abril rodeados de miles de vecinos que asisten al lugar sin ninguna otra convocatoria que no sea la necesidad y el compromiso de permanecer allí recordando a quienes dieron la vida por su patria.

Por todo esto Rio Grande es la Capital Nacional de la Vigilia y así seguirá siendo porque es un titulo que se ganó la población de esta ciudad a fuerza de compromiso y sentimiento malvinero.