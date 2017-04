Reunión de la Comisión Especial de Discapacidad Concejales se reunieron con distintas instituciones y trabajan sobre la actualización de ordenanzas

Río Grande.- En el ámbito de las distintas comisiones especiales que se encuentra en el Concejo Deliberante, se realizó una reunión de la comisión especial de Discapacidad que presiden los concejales Miriam Mora, Laura Colazo, y Paulino Rossi, y a través de la cual recibieron a asociaciones, instituciones y representantes de las personas con discapacidad, donde se abordaron distintas temáticas referidas a este colectivo social.

El encuentro que se realizó en la sala de Comisiones fue presidido por la concejal Miriam Mora y participaron los ediles Alejandro Nogar, Raúl von der Thusen y Verónica González, la Secretaría de Promoción Social del Municipio Analía Cubino Paz, la Doctora María Isabel Arteaga, quien se encuentra a cargo de la Defensoría Municipal, la Secretaria de Discapacidad de la CTA Diana Román, como así también estuvieron presentes distintas instituciones y padres que trabajan con discapacidad.

Al término del mismo, la concejal Mora mantuvo que “la intención del encuentro fue poder armar junto con los padres, asociaciones, el Municipio y el Concejo Deliberante, contando con esta nueva herramienta desde el Municipio como lo es la Defensoría Municipal, con lo cual vamos a ir avanzando, donde dentro de la institución tenemos todas las ordenanzas sobre discapacidad, aquellas que se están cumpliendo, y las que no, donde hay algunas que hay que renovarlas, actualizarlas, cambiarles nombres principalmente, porque la palabra es discapacidad, y no capacidades diferentes, entonces comenzando por los títulos vamos a ir aggiornando las ordenanzas”.

Asimismo la concejal se refirió a la accesibilidad, para lo cual manifestó que “hablamos de accesibilidad e inclusión, donde nos encontramos con un porcentaje muy bueno dentro del Municipio a cumplir con la ley 48 de discapacidad referido a posibilidades laborales para las personas con discapacidad, tenemos que analizar lo que es el Concejo Deliberante, como así también respecto de las demás instituciones”, dijo, al tiempo que agregó que “el tema de accesibilidad es complejo porque hay rampas que no cumplen con las medidas, donde en algunos sanatorios hay rampas que se encuentran muy empinadas, además en los comercios de contar con las rampas, adentro de los mismos deben contar con las medidas reglamentarias para que pueda circular una silla de rueda, teniendo en cuenta que nos encontramos con comercios que son muy angostos, y tratan de ocupar todo el lugar con la exposición de los productos que tienen a la venta, con lo cual es muchísimo el trabajo a realizar”.

Mora sostuvo que está comisión se va a “reunir el último viernes de cada mes para avanzar respecto dela reestructuración de las ordenanzas, y vamos a tratar de llevar adelante el Consejo Municipal de Discapacidad, teniendo la colaboración y participación como corresponde no solo del área de salud del Municipio, de Deportes, sino también la herramienta legal como lo es la Defensoría Municipal en esta Comisión Especial de Discapacidad”.

“Debemos crear un espacio que corresponda a tratar políticas públicas que tengan que ver con la materia”

La concejal González mantuvo que “esto surge dentro del marco de lo que es la Defensoría Municipal, la concejal Miriam Mora se encuentra trabajando en el área de discapacidad, de hecho integra la comisión especial dentro del Concejo Deliberante, y se citaron varias instituciones, entre ellos responsables de Promoción Social y la Defensora Municipal de la ciudad para hablar exclusivamente de las personas con discapacidad, una de las cuestiones es crear un espacio que corresponda a tratar y tratar políticas públicas que tengan que ver con la materia”.

Puntualizó que una de las cuestiones que se “trato es el tema del censo, el cual bien trabajado puede arrojar muchísimos datos respecto de lo que estamos trabajando, las edades de personas con discapacidad, que tipo de discapacidad poseen, que tipo de nivel educativo poseen, que tipo de posibilidad para el acceso al trabajo tienen, este tipo de datos son importantes a la hora de hablar de un censo, dado que si solamente se hace un censo en términos de cantidad no nos serviría para nada, y hacia eso pretendemos que no se arribe”.

Recordó que “otra de las cuestiones tenía que ver con un área específica en el Municipio, donde a partir de la Defensoría Municipal se genera toda una nueva estructura dentro de lo que es el área de Promoción Social, donde hay una coordinación de discapacidad, de niñez y adolescencia, de diversidad, y como lo hay en violencia de género, por lo cual era oportuno juntarnos con estás instituciones y con padres que se ven atravesados por esta situación”.

Por otro lado, la Presidenta de la Comisión de Obras Públicas se refirió a la necesidad de adecuar la accesibilidad y la seguridad vial para el acceso a las instituciones públicas, donde recordó que el “proyecto ya fue aprobado el año pasado, hay un programa en acción que desde Obras Públicas ya se estaría manejando, restando definir cuándo, y a partir de ahí comenzar a hablar de accesibilidad con personas con discapacidad, teniendo en cuenta que tenemos compañeros de trabajo dentro del Municipio que deben tener esta posibilidad de manejarse dentro de su lugar de trabajo cómodamente”.

Finalmente también se refirió al estacionamiento, y a los espacios públicos marcando que “debemos rever y estar chequeando el tema de las rampas, en qué condiciones se encuentran las veredas, de forma de comenzar a trabajar con todos los vecinos de la ciudad, dónde muchas de ellas no se encuentran en condiciones, y ahí apuntamos a la difusión de que tenemos deberes y derechos y una de las cuestiones es que las personas con discapacidad también lo tienen porque justamente somos todos personas”.

“El Observatorio nos va a permitir generar datos e información para tomar las mejores decisiones en materia de políticas públicas”

La secretaria de Desarrollo Social del Municipio Analía Cubinos indicó que “nos reunimos por invitación del Concejo Deliberante para trabajar en cuestiones concretas que vamos a abordar para dar respuestas, nosotros desde el Municipio en todo lo que atañe a discapacidad y a las problemáticas que atraviesan a este colectivo social”.

En tal sentido recordó que a “través de la reciente creación de la Defensoría Municipal les comentamos a los presentes junto a la Dra. Arteaga, el trabajo que vamos a desarrollar desde el área, atendiendo a quienes son los destinatarios, y en esta reunión estuvieron presentes los actores principales, que son aquellas personas que se ocupan todos los días de discapacidad, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, los padres que son aquellos que pujan por generar mayor sensibilidad social respecto a estos temas, y desde nuestra parte para que se cumpla y se haga efectivo el derecho de todas las personas, y en este caso de este colectivo social”.

Asimismo Cubino remarcó que “en la estructura y en los fundamentos de la creación de la Defensoría Municipal se trabaja en cuatro ejes, uno de ellos es discapacidad, y hay un área de la Defensoría que es el Observatorio, el cual nos va a permitir generar datos e información para tomar las mejores decisiones en materia de políticas públicas, y a la vez poder interactuar con otras organizaciones que también necesiten esos datos, que también generen datos propios, de forma de poder tener una mirada efectiva respecto de lo que se lleva adelante sobre las necesidades reales que hay”.

Por tal motivo sostuvo que “esto nos va a permitir priorizar en materia de políticas públicas respecto de cuáles son las problemáticas emergentes, por lo cual este es el sentido del Observatorio de Discapacidad, de Diversidad, en materia de niñez y adolescencia, y a la vez de Violencia de Genero”.

Finalmente la profesional sostuvo que es una “decisión del Municipio seguir trabajando integralmente entre todas las áreas del Municipio, como así también realizar un trabajo trasversal, integrado, con todas las instituciones, y las organizaciones de la sociedad civil que atienden problemáticas sin recursos, sin tener presupuesto, pero lo hacen desde la necesidad de comprender la problemática por vivirla día a día, entonces queremos acompañarlos, integrarlos en la toma de decisiones, es decir democratizar las decisiones”.

La COMUDI promueve un delineamiento de políticas públicas en relación a la discapacidad

Por su parte, la secretaria de Discapacidad de la CTA autónoma Diana Román manifestó que “nosotros veníamos teniendo reuniones con las concejales Mora y González, donde como comisión de discapacidad de la central venimos participando de lo que es en Ushuaia la Comisión Municipal de Discapacidad, COMUDI, donde con participación de diversos actores que representan a personas con discapacidad, parte del Ejecutivo Municipal y del Concejo, se promueve un delineamiento de políticas públicas en relación a la discapacidad, un ámbito donde uno se pueda reunir, conocer la problemática, y tratar en general que surjan ordenanzas acorde o que se implemente alguna política afín a la necesidad y a los derechos de las personas con discapacidad, esto fue planteado, y hoy tuvimos la primera reunión para intentar conformarlo en Río Grande Consejo similar al de Ushuaia de discapacidad”.

Remarcó que los “ediles nos entregaron un compendio con todas las ordenanzas relacionadas a la temática, uno tiende a pensar que a nivel municipal discapacidad es simplemente rampas o accesibilidad edilicia, algo que es fundamental, pero no es lo único”, mantuvo, al tiempo que agregó que “nosotros sabemos que en Río Grande la parte de salud y rehabilitación, el Municipio se está haciendo cargo de aquello que no se hace a cargo a nivel provincial, no hay centros de rehabilitaciones provinciales, como así tampoco en el resto de las ciudades, pero si sabemos que hay en Río Grande, lo cual nos parece que es muy bueno, pero también tiene que haber políticas de inclusión laboral, de inclusión educativa, y no solamente pensar en la rampa, o en el libre tránsito”.

Román subrayó que “tener datos concretos es fundamental, y lamentablemente vemos que pasa en toda la provincia la falta de datos ciertos con relación a la cantidad de gente con discapacidad que habita en nuestra provincia, y si bien no es lo más importante, es necesario para comenzar a ver hacia dónde vamos, dado que si uno no conoce ni siquiera cuanta gente está atravesada por esta problemática, uno no puede pensar cuáles son sus necesidades porque no tiene forma de acercarse, nosotros siempre decimos que las personas con discapacidad no se encuentran todas juntas, en algún lugar, dado que a cada persona con discapacidad le toca particularmente, y en ese camino comienza a conocer a otra gente que tiene la misma problemática, pero es un colectivo que suele estar muy aislado, y se lo tiende a invisibilizar, y cuando uno intenta hacerlo visible encontramos que es por ese lado el camino hacia la recuperación o la adquisición de derechos”, concluyó.