DEPORTES: Inauguraron los Juegos EPADE 2017

Las actividades se dividen por sedes: En Río Grande será el vóley y judo, en Tolhuin será ciclismo y en Ushuaia, fútbol, natación y atletismo. Asimismo, y como muestra de la nobleza deportiva, se determinó que en cada una se recolectarán elementos para los damnificados en las inundaciones en Comodoro Rivadavia.

“Es para nuestro pueblo, una gran satisfacción contar con la participación de deportistas de todos los rincones de la Patagonia. Esto me recuerda, cuando tenía la edad de ustedes, la ansiedad que me despertaban las justas deportivas en que competíamos entre estudiantes. Experiencias que me han quedado grabadas por siempre y en las que tuve la oportunidad de entablar amistades que aún perduran”, dijo el Presidente de la Legislatura, durante su discurso.

En este mismo sentido, no dudó en sostener que “el deporte engrandece a las personas” aunque destacó que, en los más jóvenes, “por el hecho de estar en una etapa formativa, el deporte modela sus espíritus y los hace mejores personas”.

También, puso en valor las “horas de esfuerzo, práctica y dedicación” y también dirigió su mirada a “instructores, profesores, familiares y autoridades que acompañan a estos jóvenes deportistas”, dijo esta noche.

A las delegaciones reunidas, les adelantó que “desde ya, tienen que sentirse todos ganadores, por llegar a esta instancia de competencia y destacó que “en este esfuerzo colectivo, el conjunto es lo que prevalece. La experiencia que recogerán en estos días y las nuevas amistades que surgirán del intercambio, permanecerán en el tiempo como a mí me ocurrió”, cerró.

Del acto apertura, participaron además la legisladora Andrea Freites (FPV – PJ), funcionarios de la Secretaría de Deportes encabezados por el secretario Ramiro Bravo, legisladores nacionales. El broche de oro, entre música y expresiones artísticas, fue por parte de los representantes del Centro de Actividades Alternativas para la Discapacidad (CAAD).