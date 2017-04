CRISTILEAKS La furia de Cristina Kirchner contra Margarita Stolbizer: insultos, denuncias y “carpetazos”

La primera escucha transcurre el 12 de julio del año pasado, horas después que la ex presidente denunciara a Stolbizer y al juez Claudio Bonadio, a los que acusó de filtrar datos obtenidos en el allanamiento del estudio de Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner. En público, Cristina tildó a la diputada de “burra”. Stolbizer le contestó con una carta en Facebook: “No me inquieta que me digan burra, porque nunca me dijeron que me quedaba con lo ajeno. Algunos amigos me han pedido que lo diga más directo: prefiero que me acusen de burra, nunca me han dicho ‘chorra’“, disparó. En ese clima de virulencia mediática se da esta conversación: