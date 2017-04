Catalán Magni cuestionó a Peña por tema Malvinas

Con motivo de brindar el primer informe de gestión del año ante la Cámara alta, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió esta tarde las preguntas de los senadores presentes. En ese marco, Julio Catalán Magni, al momento de hablar sobre Malvinas tomó la palabra y dijo que coincidía “plenamente con lo que decía el senador Abal Medina en el sentido de que hay que generar una política de Estado que nos permita tenerla totalmente instaurada y que, más allá del gobierno al que le toque conducir los destinos de la Argentina, la tengamos como un emblema de reclamo, de gestión democrática y de no claudicar en la defensa de la soberanía. Pero eso lo vivimos periódicamente con una diferencia importante entre el discurso y la acción”.

“Cuando le hice la pregunta relacionada a lo que ha pasado en distintos ministerios, donde hay manifestaciones claras de no incluir a Malvinas en los mapas o de ponerlas con el nombre con el que no estamos de acuerdo (en Ingles), usted me contestó diciéndome que se trata de “errores involuntarios”. La verdad es que eso llama la atención porque el discurso va en un sentido y la acción en otro”, subrayó el senador fueguino.

Por su parte, Marcos Peña respondió que “la palabra del Presidente de la República, de la Canciller, del Jefe de Gabinete, de los Ministros, y de las distintas líneas de trabajo del gobierno son más significativas que la intención, valores e ideas de este gobierno que dos o tres casos aislados de situación de mapas, que además fueron explicadas debidamente. De todas formas, a instancias de la Cancillería, estamos enviando un mensaje a todos los ministerios respecto a las Malvinas y a la plataforma continental en virtud de los cambios que hubo, a fin de que no quede duda alguna. Pero usted bien sabe que, a veces, la administración pública tiene recovecos”.

“Sin embargo, no deben quedar dudas de nuestro compromiso absoluto con este tema. También entendemos que hay sectores políticos de su provincia que necesitarían hacer de esto una bandera política. Lo digo por acciones que han ocurrido, no lo digo por usted. Pero me parece que hay acciones que permanentemente tratan de foguear el conflicto o como que nosotros no queremos defender la soberanía sobre Malvinas”, continuó Peña.

El debate terminó a las 17 horas, debido a que el Jefe de Gabinete partirá hacia Estados Unidos, como parte de la comitiva oficial que acompaña a Mauricio Macri en su visita a Donald Trump.

Finalizado el intercambió con Marcos Peña, Catalán Magni resaltó que el Jefe de Gabinete tomó con “liviandad” el tema Malvinas, y se “excusó al decir que fueron simples errores de mapeo”.

“Malvinas no es una bandera política, es una causa nacional y latinoamericana. Quizás, Peña no entiende la importancia que le damos los fueguinos al tema porque nosotros no lo vimos por los medios, lo vivimos. No nos contaron el conflicto bélico, lo sufrimos. Fuimos coprotagonistas, no espectadores. Las Malvinas son nuestras porque somos argentinos, no ingleses”, cerró Catalán Magni.