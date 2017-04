Andrés Cisneros: “Gran Bretaña nos ofreció dos veces devolver las Malvinas y Argentina lo frustró”

“Dos veces Gran Bretaña nos ofreció devolver la soberanía y desde la Argentina se frustraron las ofertas”, contó el ex funcionario del gobierno de Carlos Menem. La primera de ellas fue en 1974 durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, cuando el entonces embajador británico en Buenos Aires, Sir Donald Hopson, presentó al canciller argentino Alberto Vignes “una oferta de retroarriendo, en la cual ellos nos reconocían la soberanía en ese instante, pero se hacía efectiva 100 años después”.

“La segunda oferta fue muy parecida”, sostuvo Cisneros. El encargado de encabezar esa misión desde 1979 fue el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Nicholas Ridley. “Gobernaba la Junta Militar, que le dijo que no a la oferta de la siguiente manera: si, cómo no, aceptamos la devolución de la soberanía, pero no en 100 años, sino a fin de ese año. Era una manera de decir que no”, prosiguió el ex funcionario, quien remató: “¿Sabe cuál era el nombre del primer ministro británico que mandó esa oferta? Margaret Thatcher”.

Tras esas negociaciones frustradas, Cisneros planteó que la guerra encabezada por el dictador Leopoldo Galtieri y la primera ministra Margaret Thatcher tuvo un “daño incalculable”, pero que pese a ello, “hay que seguir con el reclamo”.

“No sé si llegaremos algún día a la devolución de las Islas, me parece muy poco probable, pero sí un acuerdo honorable que represente los intereses de ambas partes”, afirmó.

Sobre la posibilidad de éxito de los planteos argentinos, Cisneros advirtió que el panorama internacional “se está poniendo complicado” desde el punto de vista que el país está reclamando “derechos territoriales que son evidentes”, pero que en el mundo están disminuyendo la importancia de estos derechos, mientras van ocupando una prioridad mayor los derechos de las personas, lo que afecta directamente al reclamo de los kelpers, quienes rechazan la ciudadanía argentina.

“Creo que hay buenas expectativas y, que este tema bien trabajado se va a solucionar dentro de 50 años”, indicó.

Acerca de la postura actual de la Argentina en torno a la disputa, Cisneros aseguró que “reclamar la soberanía hoy y quererla ahora no sirve para nada”, ya que los ingleses mantendrían una postura cerrada en torno a la cuestión. Por lo tanto, consideró: “Hay que establecer una relación de cooperación, de entendimiento, sin declinar la soberanía”.