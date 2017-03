VON DER THUSEN PROMUEVE DOTAR DE MÁS HERRAMIENTAS DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En el marco de la Comisión de Legislación e Interpretación y Presupuesto los ediles buscan avanzar en la reglamentación del juicio de cuentas y juicio de responsabilidad administrativa. El tema fue debatido entre los concejales y se esperaba también la asistencia de los tribunos que finalmente se anunció para el próximo encuentro de la Comisión.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Legislación e Interpretación en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Cuentas que presiden el concejal Raúl von der Thusen y la concejal María Eugenia Duré, respectivamente, en la cual se esperaba la presencia de los representantes del Tribunal de Cuentas Municipal citados con anterioridad para abordar propuestas legislativas que se encuentran bajo tratamiento y que están vinculadas con el funcionamiento de dicho órgano de control.

El encuentro se llevó a cabo pero sin la presencia de los representantes del Tribunal de Cuentas Municipal que se excusaron de asistir por lo que la reunión contó con la presencia del titular de la Comisión, Raúl von der Thusen; los concejales Miriam Mora; Verónica González; Laura Colazo; María Eugenia Duré; y Paulino Rossi,

El concejal Raúl von der Thusen confirmó que “se había convocado a los integrantes del Tribunal de Cuentas para que puedan dar su parecer sobre un Proyecto que está en Comisiones que es la reglamentación del juicio de cuentas y juicio de responsabilidad administrativa que tiene que ver con darle mayores facultades al Tribunal de Cuentas y en control sobre los funcionarios públicos”.

Recordó que se trata de “un proyecto del año 2015 que estaba a punto de irse a archivo porque ya tiene dos años de estado parlamentario por lo que queremos mantenerlo en la Comisión que presido para seguir con el tratamiento”.

Por otra parte reveló que “el Tribunal de Cuentas me había planteado, en una reunión en mi despacho, la posibilidad de cambiar el artículo 45 de la Ordenanza 2493 que es la Ordenanza que regula el funcionamiento del Tribunal” en tal sentido especificó que la modificación requerida estaba relacionada con “la derogación del segundo párrafo del artículo 45 que impone una trabaja para que el propio Tribunal de Cuentas pueda hacer su propia reglamentación”.

Von der Thusen consideró necesario “darle más facultades al Tribunal de Cuentas” aunque “si se delega la posibilidad de sancionar estaríamos delegando una facultad legislativa que está prohibido por la Constitución” por lo que “se podría modificar ese párrafo del artículo 45 y darle un parámetro de discrecionalidad al Tribunal de Cuentas para que pueda organizarse internamente” dado que “todo lo que tiene que ver con sanciones o multas es facultad del Concejo Deliberante”.

Por lo cual Von der Thusen remarcó que su decisión es “dotar de mayor herramienta al Tribunal de Cuentas para que puedan ejercer un mayor control del funcionario público, no solo al Municipio de la ciudad sino al Tribunal de Cuentas; y el juzgado de faltas”

Además recordó que “hay una Ordenanza que establece que el Tribunal de Cuentas tiene que solicitar autorización al Concejo Deliberante para realizar una denuncia panel ante una irregularidad que haya detectado bajo un sumario de investigación” por lo que reveló la intención de “que el Tribunal de Cuentas no tenga las manos atadas y deba pedirle permiso al funcionario que tiene que controlar” aunque señaló que los integrantes del Tribunal de Cuentas no tiene esa limitación “porque como funcionarios públicos tienen la obligación de realizar la denuncia pertinente como también en el Concejo puede denunciar al Tribunal en caso de que se advierta de que no se hizo la denuncia” por lo cual “si bien no es una excusa” recordó que “el Tribunal de Cuentas no hace un control político por eso se habla de darle herramientas”.

Por lo tanto señaló que en un próximo encuentro se espera contar con la asistencia de los integrantes del Tribunal de Cuentas para que den su opinión sobre los temas que se encuentran en tratamiento”.