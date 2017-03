Souto calificó de “una chicana de bajo nivel” las declaraciones de la mandataria Rosana Bertone, quién planteó que no sabía quién era el Intendente de Ushuaia”. “Acá hay un solo intendente que es Walter Vuoto, es quien conduce los destinos de la ciudad y lo que expresó la Gobernadora es una chicana de muy bajo nivel político. Nos conocemos todos, ella sabe perfectamente quién es Vuoto y quién soy yo, sabe cuál es el lugar del intendente que fue votado por los vecinos de la ciudad”, sentenció. Y añadió: “Yo ocupo el lugar que me dio el Intendente, si mañana decide que esté en otro voy a estar, y si decide que no tengo que estar dentro de la función no lo estaré”.

En esa línea, el jefe de Gabinete municipal enfatizó en Radio Provincia que “lo que está claro es que los vecinos votaron a Walter Vuoto y él ejerce sin ninguna duda la conducción de la Municipalidad, de la misma manera que sé perfectamente que Rosana Bertone conduce la Provincia. No creo en los entornos ni que nadie le haga la cabeza a nadie; a la Provincia para bien o para mal la conduce Rosana Bertone y los tres municipios son conducidos por los intendentes que votaron los vecinos”.

“Lo demás es una chicana que dilata una decisión que tiene que tomar la Gobernadora, que es llamar al Intendente. No está bien entrar en esto, hay que discutir políticas y podremos ponernos de acuerdo o no, pero tenemos que ser respetuosos de los roles institucionales de cada uno. Nosotros somos respetuosos y trabajamos mucho para que Rosana Bertone sea gobernadora”, amplió.

“Si va a defender las políticas provinciales como está diciendo en estas horas la vamos a acompañar y a apoyar. Pero no la vamos a apoyar en este destrato a los intendentes, en este no sentarse a discutir de la deuda, en este judicializar el cobro del Impuesto Inmobiliario y en este ninguneo a los vecinos de las ciudades que votaron tanto al intendente Vuoto como al intendente Gustavo Melella”, sentenció.

En tanto, destacó que “se habla prácticamente a diario con funcionarios del Gobierno provincial, en algunas áreas se trabaja en conjunto y en otras lamentablemente no, y hay quienes son una especie de puente entre ambos gobiernos. Pero después de lo que dijo la Gobernadora en la apertura de sesiones sobre que iba a convocar a los intendentes, debería hacerlo”, ya que “hay una necesidad de los municipios de tener un diálogo permanente” con el Gobierno provincial.

Souto recordó que “el diálogo se cortó en diciembre pasado cuando ambos municipios se enteraron de la presentación de la AREF ante el Superior Tribunal de Justicia del pedido de certeza sobre el cobro del Impuesto Inmobiliario”, ante lo cual “el Municipio de Ushuaia hizo su descargo, el de Río Grande lo va a hacer en breve, y de hecho está enterada la Gobernadora, su ministro de Economía y su Gabinete”.

Luego evaluó que “si no se fija una hora y un día esto se termina transformando en un circo del cual no queremos participar” sino que “queremos que la Gobernadora se siente con los intendentes, que nos pongamos o no de acuerdo, que discutamos las veces que sea necesario”.

En ese sentido, planteó que “lo mismo pretendemos con el Gobierno nacional, somos claramente opositores pero no tenemos ningún problema y no lo tiene el Intendente cada vez que es convocado desde Nación”, pese a lo cual “seguirá yendo para la foto las veces que sea necesario, pero al otro día lo que hace falta son hechos concretos porque hay que resolver los problemas de los vecinos, y esos problemas no se resuelven con una foto”.

En relación el pedido de certeza presentado por el ente recaudador de la Provincia sobre el cobro del Inmobiliario, Souto expresó que “vamos a esperar lo que resuelva el STJ” y explicó que con el Municipio de Río Grande “estamos unidos porque no solo se defiende la cuestión económica sino que también tiene que ver con la autonomía y con la historia de las ciudades desde que Tierra del Fuego era Territorio nacional; tiene que ver con la Constitución Provincial y con las Cartas Orgánicas que establecen claramente que el cobro del Inmobiliario corresponde a los Municipios”.

Por último, Souto aseveró que “no entendemos la razón económica por las cuales la Provincia quiere apropiarse de estos recursos”.