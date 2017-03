Rosana Bertone:”El ministro Cabrera no quiere la apertura de los procesos productivos que nosotros autorizamos”.

La gobernadora de la provincia en dialogo con los medios abordó prácticamente todos los temas que le fueron consultados, entre ellos la política sobre Malvinas que dijo no compartir con el Gobierno nacional, pero si reconoció el apoyo del Congreso Nacional, el programa emitido anoche por C5N, del que se manifestó de acuerdo en “que se muestre que hay lugares del país donde hay perdida de fuentes de trabajo, es real, es así, es la política del Ministro Cabrera, se lo hemos manifestado y seguiremos manifestándolo, me pareció bien el reclamo se soberanía y pero no me gusto que ciertos temas se tomen como politiquería electoral, como por ejemplo que acá nunca hubo 111 industrias, me pareció importante el reclamo de soberanía, y que estos temas que son tan importantes para la Argentina, se politicen al llegar el periodo electoral”.

Bertone señaló que “sería mucho más positivo para Tierra del Fuego, que se muestre en un programa nacional lo que está sucediendo, no para denostar, sino para buscar resultados concretos, que se recuperen los puestos de trabajo y hacer gestiones”.

La gobernadora también puso de manifiesto que no bajaron los precios de las computadoras con la apertura de la importación, porque esto tiene que ver con una relación de marcas y mercado que no significa que baje el costo. Eso provocó la caída de puestos de trabajo, aquí fueron cientos, en otros lugares fueron miles, es una política de desindustrialización que no compartimos, pero hay que seguir llevando propuestas y seguir trabajando, si nadie aporta nada y siguen tirando piedras no vamos a recuperar los puestos de trabajo”.

Cuando este medio le consultó concretamente sobre la reconversión de la industria y cuáles eran los proyectos que había, Bertone dijo textualmente: “Nosotros hemos ingresado formalmente desde las conversaciones que hemos tenido el año pasado donde participaron Senadores, la UOM, un proyecto de apertura del Decreto 490, que nosotros dividimos en 4 grandes áreas, autopartes donde podemos fabricar 40 productos, a modo de ejemplo, frenos, espejos, electrónica del automóvil, tenemos profesionales capacitados para eso, la industria farmacéutica, producción de medicamentos, energías alternativas y todo lo relacionado a la industria plástica que puede seguir creciendo, aunque también la industria plástica y textil sufre un fuerte embate en Argentina y en Tierra del Fuego”.

Finalmente la mandataria sostuvo que “todo esto generaría nuevamente fuentes de trabajo, en el caso de Ushuaia estamos trabajando para recuperar el audio, porque cuando Debora Georgi era secretaria de industria había puesto un proceso tan exhaustivo que no podíamos llegar a cumplirlo. Audio hace que se recuperen rápidamente puestos de trabajo, ha sido una propuesta de los industriales, nosotros la hemos incorporado y en cada reunión de Área Aduanera Especial la solicitudes de nuevos procesos las estamos autorizando muchas, veces en un franco tironeo con el Ministro Cabrera, que ustedes saben, no quiere la apertura de esos procesos que nosotros autorizamos porque entendemos que tenemos esa facultad y vamos a seguir insistiendo porque así podemos ir recuperando de a poco los puestos de trabajo”,puntualizó.