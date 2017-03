RÍO GRANDE: SE PRESENTÓ EL PRIMER ÍNDICE NACIONAL DE VIOLENCIA MACHISTA EN LA UNTDF

La Casa de Altos Estudios a través del Programa de Extensión Géneros y Sexualidades, participó y acompañó en las actividades programadas para el Día Internacional de la Mujer, en defensa de la igualdad de género y en contra de la violencia machista.

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), fue sede en Río Grande de la presentación del Primer Índice Nacional de Violencia Machista, el evento organizado por periodistas integrantes del Colectivo “Ni Una Menos” de la Provincia convocó a numerosos miembros de distintos sectores de la comunidad fueguina. Cabe destacar que la actividad fue declarada de interés por el Concejo Deliberante de Ushuaia y Río Grande y de interés provincial por la Legislatura.

La presentación, que se llevó a cabo en Ushuaia y Río Grande, estuvo a cargo de los ideólogos de la encuesta nacional: Ingrid Beck y Martín Romeo, quienes brindaron una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres y para el desarrollo de políticas públicas que reviertan los índices en Tierra del Fuego.

Al respecto, el director del proyecto Martín Romeo destacó que “los resultados de la encuesta nacional han sido aterradores: una mujer muere por ser mujer cada treinta horas en Argentina y en los primeros 43 días del año hubo 57 femicidios”. “Claramente el país tiene un problema social y Tierra del Fuego no escapa a estos resultados” afirmó el investigador, agregando que “una de las dimensiones de mayor incidencia es el acoso en el espacio público y privado que alcanza al 97 por ciento de las mujeres”.

Asimismo, Romeo sostuvo que “este trabajo en particular tuvo cero financiamiento y se realizó con la voluntad de quienes respondieron las encuestas. Se trata de una investigación para la comunidad y para el Estado, quien es el primer responsable de esta problemática social; el Estado tiene que proveer la información para que luego se tomen decisiones en las provincias; y como no hay investigación no hay acciones. Desde nuestro lugar, acá dejamos la herramienta que viene a aportar en este sentido”, concluyó.

En este sentido, la integrante del Colectivo “Ni una Menos” y del Programa de Géneros y Sexualidades de la UNTDF, Florencia Basso, comentó que “cada día se suman más mujeres a las organizaciones de la sociedad civil; y cada vez hay un público más diverso en las actividades que se realizan en la Universidad, lugar donde las mujeres se animan a expresar sus demandas y al mismo tiempo hay una participación muy activa del sector público y privado. La Universidad es un espacio de sensibilización, reflexión y construcción sobre temas que preocupan a la sociedad en general”, expresó Florencia Basso.

En el marco de la conmemoración de este 8 de marzo, la UNTDF también dijo presente en el Paro Internacional del Día de la Mujer; de este modo la comunidad universitaria marchó por las calles de la ciudad capital y de Río Grande junto a cientos de ciudadanos y ciudadanas en defensa de la igualdad de género. Al respecto, la integrante del Programa de Géneros y Sexualidades también recordó que “en Río Grande realizamos una asamblea con la presencia de estudiantes, docentes y no docentes y se generó un espacio de dialogo muy importante que esperamos poder darle continuidad y luego también nos sumamos a las actividades previstas en la Plaza Almirante Brown”, finalizó Basso.