RÍO GRANDE: Arcando visitó el barrio Arraigo Sur

En el salón de usos múltiples del barrio, Arcando entregó una serie de elementos para recreación y la práctica de deportes de los niños del Arraigo Sur. Ese fue el momento en que plantearon cuestionamientos hacia el trato que reciben como habitantes de la ciudad. “Estas tierras pertenecen al Fondo Residual”, ilustraron. En 2013, la comisión del barrio presentó un proyecto de Ley ante el Parlamento para el traspaso y posterior regularización, dentro de los alcances de las ordenanzas que rigen a la Ciudad y “recién en 2015 pasó la actuación a la órbita del Instituto Provincial de la Vivienda”, espacio donde se espera normalizar la situación legal de la zona.

Por su parte, el titular del Parlamento pidió que los vecinos que no “bajen los brazos” y refirió a idénticas situaciones que se viven en la capital, Ushuaia y en Tolhuin. “Queremos generar arraigo en la zona donde viven estos vecinos”, dijo y adelantó obras para poner en valor a los habitantes del barrio.

“Lo que más necesitan los barrios es calidad de vida”, reflexionó Arcando y entendió que se generan de la provisión de cloacas, agua, gas y obras urbanas. “Son las que generan la calidad de vida, lo esencial es trabajar en las necesidades básicas”.

Confirmó, asimismo, que la obra del tendido de gas para esa zona de Río Grande, se concretará a la brevedad. “Gestionamos a través de fondos nacionales para que la obra se haga” y depende de distintas variables.

Arcando recordó el trabajo encarado, como legisladora nacional, por parte de la gobernadora Dra. Rosana Bertone, “buscando soluciones para todos los vecinos. No solo para Arraigo Sur o la margen sur del río” y resumió distintas tratativas. “Caminamos y vemos la realidad para poder gestionar lo que los fueguinos necesitan para mirar hacia el futuro”, sostuvo.

Los vecinos, informaron que no pueden ser parte del “presupuesto participativo porque no está hecho el traspaso legal de las tierras al municipio. La ordenanza que regula los barrios, no alcanza a Arraigo Sur. No estamos reconocidos por el Concejo Deliberante”, señalaron.

Por su parte, el titular de la comisión del barrio Juan Domínguez, evaluó como promisoria la visita de Arcando y afirmó que “trabajamos hace tiempo” en la gestión de esta zona de la ciudad. Manifestó la necesidad de contar con una plaza, lugar de recreación para los más pequeños, entre otras necesidades. “Surgieron otras propuestas, por parte de la Secretaría de Juventud de la Provincia. Muy agradecidos por la donación, son elementos muy valiosos” y entendió que facilitará la recreación de los más pequeños.

Sobre el acompañamiento del Gobierno fueguino, el referente barrial señaló que el gesto “significa todo. Desde la comisión no hemos recibido un rechazo por parte de las autoridades”, dijo y agregó que se gestionan obras para “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Es salir del estado de precariedad” dijo, y valoró la presencia del Vicegobernador. Consideró que “para nosotros es encontrarnos en otra etapa. Ser reconocidos y visibilizados, podemos ser considerados como el resto de los riograndenses”.

DEPORTES: Entrega de materiales a club de artes marciales en Río Grande

El vicegobernador Juan Carlos Arcando, hizo entrega de elementos deportivos al centro donde se imparten clases de artes marciales en el barrio Arriago Sur de Río Grande. “Quiero felicitarlos por el esfuerzo que hacen”, dijo. La práctica es gratuita, para cerca de 20 niños, jóvenes y adultos que asisten al domicilio del profesor Jorge Burgos. Contener a los chicos con la práctica “es valioso porque los prepara para ser hombres y mujeres de bien”, señaló.

El Presidente del Parlamento, recordó las instrucciones de la Gobernadora, de asistir a los distintos trabajadores comunitarios, “para acompañarlos en lo que necesiten”. De este modo, se comprometió la ayuda de la Legislatura fueguina, en futuros encuentros con referentes de orden nacional.

“Es un sueño hecho realidad” dijo Jorge Burgos al vicegobernador Juan Carlos Arcando, al momento de la entrega de materiales. Se busca dar alternativas deportivas a los jóvenes de la zona y asi, darles contención y disciplina.

“Es una la alegría inmensa” poder dictar clases gratuitas a los vecinos del barrio, dijo el profesor y recordó que no contaba con un espacio físico donde poder hacerlo. Hoy, asisten a las prácticas en su domicilio particular y dijo sentirse sorprendido por la entrega de los materiales para facilitar esas clases. “Nos ayuda a progresar y convocar a más chicos. Nos permite ser más amplios en el dictado de las clases”, señaló a la Prensa Legislativa.

A modo de reflexión, Burgos dijo que es necesario perseguir los sueños. “Cuando uno hace las cosas de corazón, se triplica la devolución. Confiamos en que, lo que impartimos ayuda a los más chicos y pone en relieve los principios y valores, que deben tener en su formación”, cerró.

Con información y fotografías de Prensa Legislativa