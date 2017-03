Reunión de la comisión de Obras Públicas Los Concejales recibieron a la subsecretaria Gabriela Castillo.

Río Grande.- El encuentro estuvo presidido por la titular de la Comisión, concejal Verónica González, contando además con la presencia de los concejales María Laura Colazo, Paulino Rossi, Miriam Mora y María Eugenia Duré.

Durante la reunión los ediles escucharon la exposición de la funcionaria municipal, al tiempo que formularon consultas sobre distintas obras o acciones emprendidas por el Municipio.

La concejal Verónica González señaló que durante el encuentro le “dimos la bienvenida dentro de un marco formal de lo que es la comisión de Obras Públicas que presido a la subsecretaria Gabriela Castillo, y en ese marco que nos cuente cuales son los trabajos que ella viene planificando hasta poder contar nuevamente con la presencia del secretario de Jorge Coldorf, por lo cual entendíamos que era primordial su presencia en el Concejo”.

Asimismo la edil sostuvo que “Castillo nos contó los planes a desarrollar durante este año, como así también los problemas que surgen en virtud de las lluvias, y la reorganización del trabajo en torno a esta cuestión climática”, dijo, al tiempo que agregó que nos “detalló la adecuación de las plazas de la ciudad que son más de sesenta, el tema de los pluviales, entre otros puntos”.

Respecto del reacondicionamiento de las plazas de la ciudad, dijo que se está “estudiando la figura del placero en aquellas que se necesita por la utilización, adecuación, y el cuidado de las mismas”.

Por otro lado se refirió al trabajo que el Municipio está haciendo en la Margen Sur, para lo cual explicó que “hay un barrio que entendemos que es bastante compleja su condición, el cual está implantado dentro de una chacra, que supuestamente serían tierra del IPV, y estarían detrás del barrio 10 de noviembre, y en esa zonificación hay casas que ni siquiera tienen ingresos a calles, y por lo que explican los vecinos, ellos estarían emplazados por autoridades del IPV, por lo cual es un tema que vamos a seguir trabajando desde esta comisión”.

Por su parte la subsecretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo señaló que la reunión “fue muy positiva” dado que “tiene que ver con continuar este trabajo de diálogo permanente que ha tenido Jorge Coldorf con los Concejales y que tratamos de continuar para mantener este contacto directo y explicar cómo se reestructura el plan de obras públicas en función de los anuncios del Intendente”.

Además explicó en el Concejo “como se va avanzando con las obras que están en ejecución con fondos nacionales y con presupuesto municipal, además lo proyectado y en proceso de licitación, la adecuación de las plazas y los espacios públicos, el pavimento, el plan de bicicendas, playones deportivos y los proyectos en carpeta y en ejecución durante el presente año”.

Castillo explicó a los Concejales que en lo referente a las plazas “el Municipio ha organizado por zonas para trabajar en cinco lugares diferentes de manera simultánea, y que los mismos tipo de plaza estén en distintos lugares de la ciudad” por lo tanto “hay trabajos de mantenimiento y crecimiento de diferentes plazas” sintetizó Castillo.

Con relación a los inconvenientes en el barrio 10 de Noviembre de la Margen Sur Castillo comentó que “hemos estado hablando sobre el estado de las calles y la particularidad de que algunos vecinos necesitan tener la apertura de una calle por el 10 de Noviembre dado que el IPV habría reubicado a un grupo de familias pero no abrió la calle”. Por ello “los vecinos no se están garantizando las condiciones de seguridad de los vecinos, no puede entrar una ambulancia, el garrafero; los bomberos o cualquier vehículo dado que no se ha presentado en el Municipio una urbanización”.