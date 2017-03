Resultados del Operativo Aprender “Hay que trabajar en la capacitación, la articulación entre niveles y el fortalecimiento de la formación docente” dijo Romero

Mierc 22/03/17 .-El ministro de Educación Diego Romero se refirió a los resultados del Operativo “Aprender” que se llevó a cabo el año pasado. Si bien el informe ahora debe ser analizado por el equipo de gestión del Ministerio, en primera instancia se observan resultados positivos para la Provincia en el nivel primario, no así en el secundario.

En diálogo con Radio Nacional, Romero indicó que en el nivel primario “un 70% han podido reconocer textos académicos y un 60% resolver situaciones problemáticas”.

“Estos porcentajes son bastante buenos” sostuvo, pero no obstante aclaró que “tenemos que ir mejorando y pensar que a futuro vamos a tener un secundario mejor. Lo que nosotros ya estamos trabajando junto a los equipos técnicos y supervisión, son las capacidades y articulación entre niveles” y agregó que “hay tres aspectos fundamentales para trabajar, una es la capacitación docente, la articulación entre niveles y el fortalecimiento en la formación docente”.

En relación al resultado del Operativo Aprender en las escuelas de gestión privada, el Ministro remarcó que “en primer lugar, la escuela pública es la escuela por excelencia y no hay que desmerecer lo que se hace en la gestión privada. El Operativo arrojó entre un 9% y 11% mejor resultado que la escuela pública, esto quiere decir que no hay gran diferencia y recordemos que al no tener tantos establecimientos educativos en la provincia compartimos muchos de los docentes”.

“Debemos seguir trabajando en la educación secundaria para brindarle el sentido que debe tener y no tenerle miedo a estos resultados, sino que nos sirvan como guía para mejorar la educación en Tierra del Fuego” concluyó Romero.