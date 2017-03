Repudio del PSP a la celebración provincial del 24 de marzo con las Fuerzas Armadas

¿2º CENA DE CAMADADERÍA?

El próximo 24 de marzo se cumplen 41 años del inicio de la última y más feroz dictadura en Argentina, y uno puede pensar que tantos años después, en la fecha que se conmemora y no se festeja el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no se debería recordarles a los funcionarios públicos, más aún si son de la Secretaría de Derechos Humanos, que esta fecha es tan particular y tan cara para nuestra sociedad.

El Gobierno de la Provincia, vía la Secretaría de D.D.H.H., dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia —he aquí el primer detalle o aviso, la Secretaría dejó de ser una Secretaría de Estado—, realizó en el 2016 la 1º Cena de Camaradería con las Fuerzas Armadas. Casi escondidos, en absoluto silencio…, y pensar que ellos mismos el 24 de marzo del 2004 aplaudieron a rabiar al ex Presidente Kichner cuando ordenó a Bendini bajar los cuadros de Videla y Bignone; se golpeaban el pecho y se rasgaban las vestiduras hablando de los Derechos Humanos, de lo terrible que había sido la última dictadura, de los juicios por la verdad y las gracias a Néstor, y muchas cosas más…

Pura hipocresía, esa es la verdad, cinismo e hipocresía, mientras que Macri pretendió volver el feriado del 24 de marzo en movible, para que poco a poco se vuelva un feriado festivo y dominguero, acá, ni lentos ni perezosos, hacen Cena de Camaradería con todas las Fuerzas. ¿La harán para recordar la desaparición de 30.000 compañeros?Las desapariciones, a modo de ejemplo, de Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, entre otros tantos escritores. ¿Les recordarán que tuvieron un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y asesinatos de militantes sociales, artistas, intelectuales, dirigentes sociales, sindicales, políticos y barriales? ¿Les recordarán que también hubo un plan sistemático de apropiación de niños, muchos de ellos nacidos en cautiverio y otro tanto literalmente robados?

Esperamos que en la cena los funcionarios hablen y recuerden con total repudio también que la dictadura persiguió y censuro a todo tipo de artistas, que prohibieron y quemaron centenares de libros, prohibieron “El principito” por preparan ideológicamente a los niños, prohibieron la “teoría del conjunto”, detuvieron, torturaron y desaparecieron a adolescentes. ¿Les recordarán “la noche de los lápices”?

Sinceramente creemos que no sucederá. Suponemos que nada de eso hablarán, ya que el mismísimo Secretario de D.D.H.H. de la Provincia escribió en las invitaciones frases como “Donde los Derechos responden a una formación cívica y cristiana…”, casi al borde de decir: “occidental y cristiana”, frase muy usada en la dictadura.

Evidentemente, para el Gobierno de la Provincia — FPV-PRO—, este 24 de marzo, —como también el del año pasado—, es para sentarse a cenar con los miembros de las diferentes Fuerzas. No es para reflexionar sobre los 121 nietos recuperados y los que faltan aún; no es para hablar sobre cómo destrozaron las industrias del país; cómo agigantaron la deuda externa; cómo estatizaron la deuda privada; cómo en una noche entre tantas de borrachera mandaron a miles de nuestro jóvenes a morir a una guerra con armas que no funcionaban, con el solo deseo de que la patriada los perpetuara en el poder.

Poco a poco muchos van mostrando sus verdaderas intenciones, de a poco se olvidan que en su momento festejaron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la derogación de los Decretos de indulto.

Sin embargo, NUNCA MÁS PODRÁN QUITARNOS EL 24 DE MARZO, PORQUE ES DEL PUEBLO.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

AHORA Y SIEMPRE

Partido Social Patagónico