POLÍTICA Mauricio Macri y el sindicalismo, en dos idiomas distintos

Macri ahora está enojado. No entiende por qué le hicieron una movilización ni mucho menos un paro. No encuentra causas racionales para que tomen esas decisiones, si se generaron 80 mil puestos de trabajo y no piden nada específico, o nada que él pueda entender, por lo menos. “Ellos hablan sioux y nosotros no tenemos a nadie que los traduzca en un idioma que Mauricio pueda entender”, sintetizó alguien conoce detalles de esos diálogos fallidos, donde ninguna de las partes logra entenderse.