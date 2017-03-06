El Partido Verde adhiere a la marcha de este martes 7.

EL PARTIDO VERDE DE TIERRA DEL FUEGO EXPRESA: SU ADHESIÓN A LA MARCHA DE PROTESTA NACIONAL DEL 7 DE MARZO DE 2017 DISPUESTO POR LA CGT Y PROCLAMA LAS SIGUIENTES CONSIGNAS:
1) DEFENSA DEL RÉGIMEN DE LA LEY 19640 Y DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES .
2) URGENTE REINCORPORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES DESPEDIDOS.
3) NO A LA SUSPENSIÓN NI A LA PÉRDIDA DE MÁS PUESTOS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA.
4) REPUDIAMOS LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL QUE TRAEN EL HAMBRE Y LA DESOCUPACIÓN A TIERRA DEL FUEGO. POR ESTO, EL PARTIDO VERDE CONVOCA URGENTE A UNA MESA DE DIÁLOGO CON TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD PARA GARANTIZAR EL PLENO EMPLEO EN LA PROVINCIA.
JORGE COLAZO, DNI 11.187.000 Apoderados
DANIEL CONTRERAS, DNI 14.426.965 Apoderado.