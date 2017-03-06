Política

El Partido Verde adhiere a la marcha de este martes 7.

Por Armando Cabral

Rio Grande 06/03/17 .-El Partido Verde hizo llegar su adhesión a la marcha que mañana se realizará en todo el país. A través de un comunicado expresan repudian las medidas del gobierno nacional y convocan a una mesa de dialogo para garantizar el pleno empleo en la provincia.

EL PARTIDO VERDE DE TIERRA DEL FUEGO EXPRESA: SU ADHESIÓN A LA MARCHA DE PROTESTA NACIONAL DEL 7 DE MARZO DE 2017 DISPUESTO POR LA CGT Y PROCLAMA LAS SIGUIENTES CONSIGNAS:

1) DEFENSA DEL RÉGIMEN DE LA LEY 19640 Y DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES .

2) URGENTE REINCORPORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES DESPEDIDOS.

3) NO A LA SUSPENSIÓN NI A LA PÉRDIDA DE MÁS PUESTOS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA.

4) REPUDIAMOS LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL QUE TRAEN EL HAMBRE Y LA DESOCUPACIÓN A TIERRA DEL FUEGO. POR ESTO, EL PARTIDO VERDE CONVOCA URGENTE A UNA MESA DE DIÁLOGO CON TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD PARA GARANTIZAR EL PLENO EMPLEO EN LA PROVINCIA.

JORGE COLAZO, DNI 11.187.000 Apoderados

DANIEL CONTRERAS, DNI 14.426.965 Apoderado.