MÁS DE 2 MIL MUJERES COLMARON EL POLIDEPORTIVO MARGALOT POR EL “GRAN BINGO DEL DÍA DE LA MUJER”

Este sábado más de 2 mil mujeres asistieron al Polideportivo Carlos Margalot para participar del “Gran Bingo del Día de la Mujer” organizado por la Secretaría de Promoción Social del Municipio de Río Grande en el que se repartieron más de 60 mil pesos en premios y se realizaron números artísticos y recreativos.

Desde minutos pasadas las 2 de la tarde comenzaron a arribar en gran número las protagonistas de una tarde de festejos y agasajos.

El evento comenzó a las 15:00hs con una apertura a cargo de la Banda Municipal que interpretó canciones de música popular con voces invitadas para deleite de las presentes.

Luego se realizó la apertura formal con el discurso de la Secretaria de Promoción Social, D.I. Analía Cubino, quien dio la bienvenida en nombre del intendente Gustavo Melella y destacó “esta fiesta popular que ha trascendido la barrera de los barrios”.

“Nuestro deseo es que pasen una tarde maravillosa, que ninguna se vaya sin haber hecho amigas nuevas, que puedan conocerse y compartir un mate con sus vecinas y que disfruten de este momento”, expresó la funcionaria.

Cubino agradeció además “a todos los miembros del Gabinete Municipal, a todo el personal de la Secretaría de Promoción Social y de otras áreas del Municipio que han colaborado y trabajado con mucho compromiso y amor”.

Asimismo, la Secretaria manifestó que “seguramente todas hemos pasado el día de la mujer reflexionando acerca de todo lo que nos falta conseguir pero celebrando también todo lo que hemos logrado y lo que hacemos día a día como ciudadanas para hacer una Río Grande mejor, más bella y más inclusiva”.

Finalizado el evento, la funcionaria destacó “la gran presencia de mujeres que han asistido a esta propuesta que desde hace mucho tiempo se ha establecido como un momento importante para nuestra ciudad”.

“Esperamos poder ofrecer durante todo el año espacios como éste que son muy importantes para las mujeres, profundizando un logro de gestión que ha sido ir a los distintos barrios y acercarse a los vecinos y vecinas en cada rincón de la Ciudad”, concluyó.

Estuvieron presentes en el Bingo del Día de la Madre el Secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión, Lic. Agustín Tita, la Secretaria de Modernización e Innovación Prof. Laura Rojo, el Secretario de Salud Dr. Walter Abregú, el Secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Dr. Federico Runín, la Secretaria de Producción y Ambiente, Tec. Sonia Castiglione, la Sub Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Prof. Gabriela Castillo, el Sub Secretario de Participación Ciudadana, Dr. Federico Greve, el Sub Secretario de Gestión Ciudadana Daniel Facio, el Sub Secretario de Modernización e Innovación, Lic. Andrés Dachary, la Concejal Verónica González, la Concejal Miriam Mora y demás autoridades municipales.