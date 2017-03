LEGISLATURA: Reconocimientos, consensos y acuerdos en la 2da Sesión ordinaria.

Cercanos al 2 de Abril, que recordará el 35º aniversario de la Guerra de Malvinas, los Parlamentarios distinguieron a las enfermeras, Veteranas de Guerra del Malvinas, que se desempeñaron en el conflicto del Atlántico Sur. Alicia Reynoso, presentará, el día de mañana, el libro “Crónicas de un olvido”, biografía que relata sus experiencias vividas en el conflicto de Malvinas.

La autora adelantó, que se trata de “una historia olvidada, negada, pero que tenemos la oportunidad de poder contarla; casi logran separarnos de la historia. Acá nadie viene a opacar o sobreponer las actitudes de otras personas. Simplemente que los argentinos, en el año 1982, lo que hicimos, lo hicimos codo a codo. En ese hacer, estábamos nosotras”, explicó Reynoso, sobre las 14 enfermeras que prestaron servicios en Malvinas.

La Veterana contó que en su redacción revelará situaciones jamás contadas, “a esta altura nadie puede decirme qué puedo contar y qué no. Quizá cuento cosas que son positivas para la historia, otras me las llevaré en secreto, porque no suman a la cuestión”.

Analizó “el silencio” que se hizo, “porque, la guerra es una cuestión emblemáticamente masculina, donde no se permitía que las mujeres nos vistiéramos de militares y bajo las órdenes de un gobierno de facto”.

Reynoso se mostró expectante sobre los cambios en las ideas y conceptos sobre la cuestión Malvinas: “Las cosas están cambiando, nos cuesta y nos seguirá costando, porque todavía hay gente que nos niega”. Sobre el reconocimiento, Alicia Reynoso consideró un “orgullo” que sea otorgado por el Parlamento.

La legisladora Marcela Gómez (FPV-PJ), fue quien tomó la iniciativa de declarar de Interés provincial la obra biográfica de autoría de la Veterana de Guerra. “Tuvimos la posibilidad de contar con 3 de las 14 enfermeras que prestaron servicios durante la guerra de Malvinas. Van a participar de la vigilia y el acto central del 2 de abril”.

“Para nosotros, es muy importante contar con ellas, en una fecha tan sentida para la Provincia, y que se pueda hacer la presentación del libro, en el Centro de Excombatientes de Ushuaia, a las 18 del viernes”, adelantó y refirió: “No podíamos dejar de honrarlas”.

La parlamentaria Andrea Freites (FPV –PJ), dijo sentirse “orgullosa” de contar con las tres mujeres Veteranas de guerra, “en una fecha tan sentida, para todos los argentinos, pero sobre todo para los fueguinos. En Río Grande también, que es la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas, por eso destaco el sentimiento de cada ciudadanos y el acompañamiento de todos los años a los excombatientes, conociendo y compartiendo la historia contada por sus propios protagonistas”.

En otro orden, dentro de la semana de Malvinas, el Parlamento aprobó -por unanimidad-, establecer la marcha de Malvinas en la Provincia. Deberá reproducirse en todos los actos públicos, institucionales, oficiales y militares de Tierra del Fuego. Además será de carácter obligatorio en los actos escolares de todas las modalidades de educación formal y no formal del sistema educativo.

Por unanimidad, la Cámara declaró de interés provincial la encuesta, “Este cuento no es eterno”, realizada por los alumnos de 4º año del Colegio Julio Verne. Fue presentado en vísperas al Día Internacional de la Mujer y que reúne información sobre la violencia en el noviazgo. Los resultados se conocieron en el evento realizado en la Casa de la Cultura. En la oportunidad, también se presentaron los resultados de la estadística nacional del 1º índice de violencia machista. Cabe mencionar, que la declaración de Interés provincial fue promovida por el bloque del MPF.

En un cuarto intermedio, los alumnos recibieron un reconocimiento por este trabajo, entregado por los Legisladores y Presidente de la Cámara.

La Legislatura fueguina reconoció a los cuatro atletas de la Asociación de Síndrome de Down de Ushuaia (ASDU), que viajaron a las Olimpiadas Especiales de Austria 2017.El Parlamento declaró su beneplácito, por la participación de los jóvenes que representaron a la Provincia y retornaron con importantes reconocimientos.

Dentro del ámbito deportivo, el Parlamento reconocieron los cinco atletas que participaron de los entrenamientos en Canadá, para competir en la Provincia de Alberta. Los jóvenes se prepararon durante todo el año en Tierra del Fuego, en invierno, para participar de las competencias de snowboard. Impulsado por el FPV-PJ, la Cámara declaró su beneplácito por la actividad que realizan. La legisladora Freites, celebró los logros obtenidos por los jóvenes y agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para que estos entrenamientos fuera del país, sean posibles.

Salud, vivienda, previsión social, seguridad, figuraron entre los temas de mayor debate en el recinto. El Orden del Día alcanzó los 65 asuntos.

El asunto 80/17, propuesto por el Ejecutivo, Emergencia en Infraestructura Habitacional y Edilicia por el término de un año, fue aprobado por mayoría. Esta herramienta, permitirá al Ejecutivo realizar las obras prioritarias en esas reparticiones.

Por otro lado, los Legisladores dieron tratamiento al asunto 93/17, sobre modificaciones a las leyes provinciales 735 y 835, Ley para el personal de la Policía Provincial y la Ley Previsional para el personal policial provincial, territorial y servicio Penitenciario de la Provincia, respectivamente. La Cámara logró el consenso de la mayoría de las voluntades, para obtener su aprobación al proyecto trabajado en las Comisiones y en el recinto de sesiones.

La norma sancionada, busca la sustentabilidad del sistema en el tiempo y que de tal manera se pueda garantizar las prestaciones a los agentes retirados. Además, incorpora herramientas tendientes a incrementar la capacidad de negocio de la Caja de Retiro, con miras a establecer un fuerte plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo.

También, se propone incorporar -a la Ley 735-, una modificación a los años de servicio para el personal que ingrese con posterioridad a la sanción de la futura norma. De este modo, se elevarían la cantidad de años de servicios a treinta y cinco (35) años, para el cuadro superior y a treinta (30) para los subalternos.

El siguiente asunto que mereció un largo debate entre las bancadas legislativas, fue el que ratifica el Convenio de adecuación y financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia, suscripto entre Tierra del Fuego y el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de seguridad Social (ANSES). El asunto, Nº 73/17, fue aprobado por mayoría.