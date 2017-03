JAPONÉS QUE INICIÓ EN TOKIO UN VIAJE DE 30 MIL KILÓMETROS A PIE VISITÓ LUGARES EMBLEMÁTICOS Y TURÍSTICOS DE NUESTRA CIUDAD

Takashita comenzó su aventura hace ocho años en la Ciudad de Tokio donde inició este viaje que lo llevó a atravesar países como China, Australia, Italia, España, Francia, Canadá, Uruguay y Argentina.

“Argentina es un hermoso país y realmente he disfrutado mucho mi estadía aquí”, comentó y reconoció que “Río Grande me ha recibido muy bien y estoy agradecido de todas las personas que me han saludado y me han ayudado”.

El aventurero también expresó que “la intención es llegar caminando a la ciudad de Ushuaia y de ahí tomar un avión para ya emprender el regreso a Japón”.

“Luego de finalizar este viaje la idea es realizar un segundo recorrido comenzando desde Alaska y finalizando en Tierra del Fuego, por lo que seguramente nos volveremos a encontrar en el futuro”, concluyó.