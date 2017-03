Gustavo Melella:”La política nacional para con Tierra del Fuego es preocupante”.

El intendente de Rio Grande, profesor Gustavo Melella se refirió a la situación de la industria en Tierra del Fuego y criticó duramente la política del gobierno nacional en este sentido al señalar que “Digo lo que hemos dicho siempre, se ve atacada directamente la industria de Tierra del Fuego, y esto es una realidad, no hace falta que quites la ley 19640, simplemente con la apertura de las importaciones es donde más golpeas. Paso en la época de Menem, en el informe de C5N estaba muy clarito”.

“pasa hoy exactamente lo mismo, la ley de importaciones nos golpea y mucho, son miles de vecinos los que han perdido el trabajo y también en el comercio, la construcción. Lo siente el taxista y el remisero, lo siente el que tiene un taller porque es una cadena y no podemos negar que hay una política nacional que no apuesta a la industria nacional en todos sus términos, esta es la realidad, lo hemos dicho siempre y es la realidad de todos los días porque tenemos que atender a los miles de vecinos que se acercan al municipio a pedir una ayuda económica, integrarse al programa alimentario municipal, es una realidad y lo charlamos con los vecinos y sufren más toda la cantidad de vecinos que además desde el año pasado no encuentran trabajo. La política nacional para con Tierra del Fuego es preocupante, no hay que desconocerlo y no se tiene porque enojar el presidente, es la realidad de Tierra del Fuego que esta golpeada y es doloroso, hay que ponerlo sobre la mesa”.

Finalmente Melella adelantó que en dialogo con los diputados Martin Pérez y Oscar Martínez se acordó llamar a una mesa de trabajo donde participen todos los sectores sindicales, del trabajo y espacios políticos, para defender ante el gobierno nacional, nuestra industria, nuestro empleo, nuestra provincia”.