DURO CUESTIONAMIENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES FUERA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

EN PRIMER LUGAR QUEREMOS MANIFESTAR A LA COMUNIDAD NUESTRA GRAN PREOCUPACIÓN POR EL DESTINO DE LA PROVINCIA FRENTE A LA EMBESTIDA DEL GOBIERNO NACIONAL CONTRA EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES PILARES DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL, CUYO MENOSCABO ESTÁ OCASIONANDO LA PÉRDIDA DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO Y EL CONSECUENTE ÉXODO DE FAMILIAS FUEGUINAS FULMINANDO EL PARADIGMA DE ASEGURAR LA SOBERANÍA EN TERRITORIOS REMOTOS DE NUESTRA ARGENTINA MEDIANTE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SUS PUEBLOS. VEMOS CON PREOCUPACIÓN EL AJUSTE PRESUPUESTARIO QUE HA ENCARADO LA GOBERNADORA, DRA. ROSANA BERTONE, TOMANDO COMO ÚNICA VARIABLE EL SALARIO DEL SECTOR PÚBLICO Y, EN CONSECUENCIA, LOS HABERES DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL RÉGIMEN PROVINCIAL.
CONSIDERAMOS QUE ESTA POLÍTICA RESULTA NEFASTA FRENTE AL PROCESO INFLACIONARIO QUE SOPORTA EL PAÍS, YA QUE CON UNA INFLACIÓN QUE SUPERÓ EL 40% ANUAL DURANTE 2016 Y QUE LOS ANALISTAS CALCULAN EN NO MENOS DEL 25% ANUAL PARA EL 2017, LOS SALARIOS PÚBLICOS EN TIERRA DEL FUEGO SÓLO SE HAN ACTUALIZADO MEDIANTE SUMAS FIJAS QUE RESULTAN TOTALMENTE INSUFICIENTES PARA PALIAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO, COLOCÁNDONOS EN POSICIÓN AÚN MAS DESFAVORABLE QUE LOS JUBILADOS NACIONALES A LOS QUE SE LES ACTUALIZAN LOS HABERES DOS VECES AL AÑO MEDIANTE UNA FÓRMULA QUE INCLUYE LA VARIABLE INFLACIONARIA. ESTA SITUACIÓN RESULTA AÚN MÁS IRRITATIVA PORQUE LA ACTUALIZACIÓN SALARIAL SE REALIZA EN FORMA DESIGUAL ENTRE LOS DISTINTOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
ASÍ, MIENTRAS LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA MAYORÍA DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTÁN CONDENADOS A LA ACTUALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE SUMAS FIJAS, OTROS PODERES COMO EL LEGISLATIVO O JUDICIAL Y ORGANISMOS DE CONTROL, CONSIGUEN RECOMPOSICIONES PORCENTUALES, QUE SI BIEN TAMBIÉN SON INSUFICIENTES FRENTE AL PROCESO INFLACIONARIO, RESULTAN MÁS DIGNAS QUE LAS QUE SE OTORGAN A LA GRAN MAYORÍA DE LOS ESTATALES. NOS ASOMBRA Y CONSIDERAMOS INJUSTIFICABLE LA ACTUACIÓN DE GRAN PARTE DE LA DIRIGENCIA SINDICAL QUE, COOPTADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL, CONSIENTE MÍNIMOS AJUSTES SALARIALES Y REALIZA ESPUREOS ACUERDOS A ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES ESTATALES.
EN ESTE ESTADO DE COSAS LA COMUNIDAD DEBE SABER QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL FINANCIA A LA ANSES CON CUANTIOSOS RECURSOS PROPIOS, ES DECIR QUE TODO EL PUEBLO FUEGUINO DESTINA RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS JUBILACIONES NACIONALES MIENTRAS EL GOBIERNO PROVINCIAL ARTILUGIA UNA PSEUDO EMERGENCIA PARA SU PROPIO SISTEMA PREVISIONAL (LEY PROVINCIAL 1.068), QUE SE ESTÁ CONSTITUYENDO EN UN BRUTAL AJUSTE NO SOLO PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS ESTATALES SINO PARA TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL QUE VEN RESENTIDA SU ACTIVIDAD POR LA BAJA DEL CONSUMO. MAS AÚN RESULTA REPROCHABLE LA CONNIVENCIA DE NUESTROS LEGISLADORES EN LA SANCION Y SOSTENIMIENTO DE ESTA PSEUDO EMERGENCIA QUE INTENTA LEGALIZAR EL LATROCINIO EJECUTADO SISTEMÁTICAMENTE POR TODAS LAS ADMINISTRACIONES DESDE LA ÉPOCA DEL TERRITORIO NACIONAL, VACIANDO EL PATRIMONIO DE NUESTRA CAJA Y CONSINTIENDO QUE LOS FONDOS PREVISIONALES SE DESTINEN A OTRAS FINALIDADES. POR ELLO:
A) RECHAZAMOS POR SER INCONSTITUCIONAL EL DESVÍO DE LOS FONDOS PREVISIONALES HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (FIDEICOMISO), CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTS. 26º, 27º Y 28º DE LA LEY 1.068, EN ATENCIÓN A QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ESTABLECE CLARAMENTE EN EL ART. 51º QUE “LOS RECURSOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LAS CAJAS PREVISIONALES SON INTANGIBLES Y DEBEN SER UTILIZADOS SÓLO PARA ATENDER SUS PRESTACIONES ESPECÍFICAS”,
B) SOLICITAMOS SE FIJE UNA PAUTA SALARIAL RAZONABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO QUE CONTEMPLE LA VARIABLE INFLACIONARIA,
C) SOLICITAMOS SE RESPETE EL 82% MÓVIL EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS HABERES DE LOS PASIVOS EN FORMA AUTOMÁTICA CON LA ACTUALIZACIÓN DE HABERES DE LOS ACTIVOS,
D) SOLICITAMOS LA DEROGACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO, Y LA DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS QUE FUERON DESCONTADAS DE NUESTRO HABER PREVISIONAL POR ESE CONCEPTO, CON MÁS SUS INTERESES,
E) SOLICITAMOS QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL HONRE LA RECOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO PREVISIONAL IMPLEMENTANDO LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA RECUPERAR LAS ACREENCIAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN, QUE HAN SIDO CERTIFICADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN MÁS DE 4.000 MILL$ INCLUÍDO LA DEUDA RECONOCIDA EN LA PROPIA LEY 1.068 DE U$D 208 MILL. U$S (ART.24),
F) SOLICITAMOS SE DEJE DE FINANCIAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL (ANSES) Y LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) CON RECURSOS PROVINCIALES Y QUE ESOS CUANTIOSOS FONDOS, DE MAS DE $700 MILL. DE PESOS ANUALES, SE DESTINEN EXCLUSIVAMENTE AL SISTEMA PREVISIONAL PROVINCIAL, DENUNCIANDO EL ACUERDO NACIÓN-PROVINCIA DEL 23-05- 2016,
G) SOLICITAMOS SE INSTE A LA FISCALÍA DE ESTADO PARA QUE IMPULSE EL JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS DETRACCIONES A LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 76º DE LA LEY 24068 Y DECRETO PEN 1399/2001), COMO LO HICIERON OTRAS PROVINCIAS, PARA RECUPERAR LOS MAS DE 3.000.- MILLONES DE PESOS (MAS INTERESES) QUE LE CORRESPONDEN A TIERRA DEL FUEGO POR EL FINANCIAMIENTO DE LA ANSES Y LA AFIP DESDE 2006 A 2015 (ARTS. 11º, 12º Y 13º DE LA LEY 1.068) Y QUE ESTOS FONDOS SE DESTINEN EXCLUSIVAMENTE A RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN HONRANDO LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO CON LA MISMA,
H) SOLICITAMOS QUE EL ESTADO PROVINCIAL CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES PREVISIONALES POR APORTES PERSONALES Y CONTRIBUCIONES PATRONALES Y QUE LOS MISMOS SE DEPOSITEN EFECTIVAMENTE EN CUENTAS ESPECÍFICAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN, CON CONTROL CONCOMITANTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, I) SOLICITAMOS QUE LOS HABERES DE TODOS LOS PASIVOS SEAN ABONADOS DENTRO DEL QUINTO DIA HÁBIL SIGUIENTE AL MES QUE CORRESPONDAN, J) SOLICITAMOS AL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA QUE DE TRÁMITE URGENTE A TODAS LAS CAUSAS QUE SE SUSTANCIAN ANTE SUS ESTRADOS, VINCULADAS CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1.068, POR EL GRAVE PERJUICIO ECONÓMICO QUE NOS HA CAUSADO DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA Y QUE SE ACRECIENTA MES A MES. TAMBIÉN QUEREMOS DENUNCIAR QUE LAS ACTUALES AUTORIDADES PROVINCIALES MUESTRAN UN INJUSTIFICADO DESTRATO CON QUIENES RESIDIMOS FUERA DE LA PROVINCIA, LO QUE SE EVIDENCIA EN DECLARACIONES PÚBLICAS DE LOS DIRECTIVOS DE NUESTRAS INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES PREVISIONALES DE BUENOS AIRES Y CÓRDOBA, EN LA IGNORANCIA DE TODOS LOS PLANTEOS QUE HEMOS FORMALIZADO ANTE LAS AUTORIDADES DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y LA OBRA SOCIAL, -ENTRE OTROS EL PEDIDO DE RESTITUCIÓN DE LAS DELEGACIONES PREVISIONALES-, PLANTEOS QUE FUERON REALIZADOS DE BUENA FE CON EL ÚNICO OBJETIVO DE MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ALIVIAR LOS TRÁMITES QUE DEBEMOS AFRONTAR LOS AFILIADOS, MUCHAS VECES EN DELICADA SITUACIÓN DE SALUD, SIENDO QUE LAS PROPUESTAS NO IMPLICAN COSTO ADICIONAL PARA NUESTRAS INSTITUCIONES. ES MÁS, A MUCHOS DE LOS MAYORES QUE INTEGRAN ESTE GRUPO SE LE DEBERÍA AÚN MAS RESPETO Y CONSIDERACIÓN, PUESTO QUE HAN CONTRIBUIDO A FORMAR LAS BASES DE LA PROVINCIA, VIVIENDO Y TRABAJANDO PARA ELLA, DESDE QUE ERA UN TERRITORIO CASI INCOMUNICADO CON EL RESTO DEL PAÍS, HABIENDO PARTICIPADO EN EL SUEÑO Y CREACIÓN DE NUESTRA CAJA DE PREVISIÓN. QUEREMOS PONER A DISPOSICIÓN, COMO CUANDO NOS ENCONTRÁBAMOS EN ACTIVIDAD, NUESTRAS MEJORES IDEAS Y ESFUERZOS PARA PROTEGER EL DESTINO DE LA QUE SENTIMOS, MAS ALLÁ DE NUESTRA RESIDENCIA TEMPORAL FUERA DE LA MISMA, COMO NUESTRA QUERIDA PROVINCIA. POR ÚLTIMO MANIFESTAMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO Y EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD A TODOS LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE VIVEN EN TIERRA DEL FUEGO Y SOSTIENEN, CON LA PALABRA COMO ÚNICA HERRAMIENTA, LA LUCHA POR LOS INTERESES DE TODOS LOS PASIVOS, QUIENES, EN INMENSA MAYORÍA, NO HEMOS ACCEDIDO A LOS BENEFICIOS PREVISIONALES POR NINGUN PRIVILEGIO NI GOZAMOS DE HABERES EN MONTOS QUE SE EXAGERAN DESDE EL PODER POLÍTICO PARA JUSTIFICAR EL ILEGÍTIMO Y BRUTAL AJUSTE.
BUENOS AIRES, MARZO DE 2017.- Jorge Gustavo Elías DNI 14680006 , Susana Mistretta DNI 12739664 , Fernanda Toledo DNI 13013163 , Carlos Alberto Rojas DNI 12833023 , Maria Julieta Ferraz DNI 17662732 , Luis Santiago Cousido DNI 4521082 , Luisa Elisabeth Lopez DNI 16753540 , Mirian Emilce Curtti DNI 16116976 , Aída Luz Fernández DNI 12819124 , María Teresa Colombo de Marcilese DNI 2454642 , Juana Ayala DNI 12507365 , José Ramón Canteros DNI 7911496 , Omar Schlothauer DNI 14599406 , María Silvia Apreda Rocha DNI 5984020 , Luis F. Luna D.N.I 13852252 , Juan Carlos Cosentino DNI 10385941 , Ivana Saleha DNI 18116985 , Leonardo Rappoport DNI 4516756 , Virginia du Riet DNI 16.883.719 , Graciela Zalazar DNI 14.774.517 , Rosa Elsa Salvino DNI 10285555 , Horacio Leyenda DNI 12010716 , Nélida G. Carrion DNI 11234588 , María Cristina Pagnoni DNI 16.532.589 , Mabel Hidalgo Cueto DNI 17232523 , Norma Pacheco DNI 13839360 , María Cristina Prado DNI 10.972.150 , Estela Mercado DNI 6496639 , Patricia Gurevich DNI 14.353.359 , Marta Delia Payarola DNI 4731393 , Andrés Dolomaniuk DNI 8257131 , Miguel Vazquez DNI 12284029 , Cristina Stosic DNI 1054767 , Marisa Fernandez DNI 1157975172 , Estevenasio Gladys DNI 16139081 , Elizabeth Micheli DNI 14822181 , Celia Quintana DNI 12472895, Mónica Armendáriz DNI 14592497 , siguen las firmas.