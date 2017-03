CONCEJAL VERÓNICA GONZÁLEZ: EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA, PUESTOS DE TRABAJO Y UN SALARIO DIGNO

La concejal Veronica Gonzalez expresó su postura respecto al paro y movilización de los trabajadores: “Con esta movilización queda claro que hay un pueblo dando pelea y que decimos no a la flexibilización laboral que hoy amedrenta con la finalidad de paralizar la lucha de los trabajadores por miedo a perder el sustento familiar”.

Agregó además: “TDFAIAS debe ser sostenida con conciencia geopolítica, los fueguinos no somos un gasto como nos quieren hacer creer desde Nación. Somos la provincia más importante en extensión y por sobre todo en pretensión de los grupos económicos cipayos, que junto a los poderes genuflexos vienen a querer sustraer los recursos naturales que nos pertenecen”.

Por otro lado, la edil manifestó: “Creo que es muy confuso que digan en nuestra provincia que apuestan al dialogo cuando ponen en práctica de leyes y decretos que son totalmente inconstitucionales y antipopulares, dando por tierra derechos adquiridos. Se han adecuado ideológicamente, dejando de lado al pueblo fueguino, que ciertamente votó otro proyecto de provincia. Sin franqueza ideológica, jamás se logrará el diálogo y sin dudas nos encontramos entregados e inmersos en un proyecto provincial de corte neoliberal y pobreza de contenido. Digo esto porque, cuando se apuesta y acá me detengo en el significado de la palabra apostar, entendiéndola como una predicción de entre un cúmulo de posibilidades, que arrojaría mayor beneficio y cuanto menor es la posibilidad, no me quedan dudas de que se acciona con un proyecto de entrega y timba ideológica. No milité para esto y es lo que muchos nos negamos a acompañar, ya que nada es lo que preveíamos”.

Por último, la concejal expresó:”Pedimos defensa y respeto a las leyes, al trabajo, a la industria. Eso es soberanía y es lo que nos encontró acompañando a los trabajadores en Belgrano y San Martín”.