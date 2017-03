“El acto multisectorial por el Día de la Memoria fue un acto partidario”, lamentó Jañez

Sab 25/03/17 .- La integrante del Comité Nacional de la Juventud Radical y referente de Cantera Popular en Tierra del Fuego, Natalia Jañez, lamentó que el acto del 24 de Marzo se haya convertido en un acto político partidario en vez de ser una fecha de homenaje a las víctimas de la dictadura y reivindicando a la democracia. “Lo que hablé fue lo que siento y reivindico como radical. El Juicio a las Juntas, la CONADEP y el Nunca Más, el liderazgo moral de Alfonsín y la política de derechos humanos en tiempos en que el peligro de un nuevo golpe era muy real. Lo de ayer (por el viernes 24) fue un acto partidario, donde prácticamente se negaba todo aporte que no haya sido hecho por el kirchnerismo y que terminó siendo violento para aquellos que no comulgamos con las ideas predominantes en un acto que, se supone, es multisectorial”.

Jañez lamentó que “La grieta y la división de los argentinos siguen. Escuchar que griten “Macri basura, vos sos la dictadura”, cuando lo único que hice fue reivindicar la política de los derechos humanos que llevó adelante Alfonsín en los ochenta, con todos los riesgos que ello implicaba, me pareció una triste reminiscencia del autoritarismo que no podemos permitir. Tiene su lógica si vemos que son los mismos que aplaudieron y aceptaron verticalmente que Cesar Milani sea el Jefe del Ejército, pese a las denuncias por el soldado Alberto Ledo que lo involucran. Pero, de todos modos, el pensamiento único no puede ser aceptado. El respeto por las opiniones diferentes, el pluralismo, son sinónimos de democracia. El acto de la multisectorial no fue un acto por la democracia, fue un acto partidario, no me quepa la menor duda”.