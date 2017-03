ACTO EN LA EXPLANADA DE LA UTN: El CIERG homenajeó a los héroes de Malvinas

RIO GRANDE.- El Colegio Integral de Educación Río Grande (CIERG) junto a la comunidad educativa de la FUNDATEC que incluye a la Facultad Regional Río Grande, el mencionado colegio además de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe –EADEB-, el Jardín de Infantes Rosarito Vera Peñaloza y el Instituto Superior del Profesorado Río Grande –ISPRG- junto a las fuerzas vivas de la ciudad llevó adelante el acto de homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas.

La ceremonia fue encabezada por el ingeniero Mario Félix Ferreyra, Decano de la Facultad, quien dio un discurso destacó que “este acto sirve para poner de manifiesto el compromiso que tiene la UTN, sus comunidades educativas a través de la Fundatec”.

El primero en dar un discurso fue el Licenciado Fabio Seleme quien, con una gran capacidad explicó lo que significa ser un “héroe”.

Entre otras cosas dijo que “héroe sólo se puede ser contra la voluntad propia y no se puede elegir ser “héroe” sino que uno es elegido para serlo cuando es puesto en una encrucijada y frente a ella no rehusa y la acepta”.

Resumió que “los soldados de Malvinas no nacieron héroes, se hicieron héroes en aquella encrucijada que no eligieron pero aceptaron y sepamos con seguridad que si aceptaron su destino puesto en el peor de los riesgos, es porque encontraron, en medio de lo absurdo, una causa que amaban, la de la Patria”.

Pidió que “los héroes de Malvinas nos inspiren en cada encrucijada para aceptar nuestro destino amando nuestra Patria y amando el sueño de un país justo y libre, el resto viene por añadidura porque no hay hombre tan cobarde a quien el amor no inspire el mayor valor y no lo haga un héroe”.

Mario Ferreyra

El Ingeniero valoró la calidad humana y el valor de los Veteranos quienes estaban dispuestos a dar su vida por la Patria.

Explicó que el mástil que hoy está emplazado en el parque Combatientes de Malvinas, “obra de una iniciativa que tuvimos, está emplazado en el punto de la línea de playa con el eje de la pista a ese punto lo marcaron Juan Domingo Palma (Suboficial del Batallón) y el topógrafo de la Municipalidad (de Río Grande) Juan de entonces nosotros tenemos una historia para comentar y somos los primeros en recordar la Guerra de Malvinas y no habernos desmalvinizados en ningún momento”.

Recordó que la Sala de Profesores del colegio lleva el nombre de Marta Mondino que es la primera mujer que arrojó un ramo de flores en homenaje a los muertos de Malvinas el 25 de mayo de 1984. “Había que tener valor para hacerlo porque la controversia y la contradicción era muchísima

pero tenemos ese orgullo que todo lo que ven en nuestro colegio tiene recuerdos de esa gesta” al tiempo que rememoró que “una de las galerías de nuestro colegio se llama Almirante Edgardo Bonanni y no es casualidad ya que él también nos inspiró para hacer mucho de los que estamos haciendo como institución”.

Según Ferreyra, “este acto sirve para recordar y remarcar lo que siempre nos decimos a la mañana que es el valor de los argentinos expresado desde nuestra historia a través del General San Marín y que llega hasta las Islas Malvinas es lo que identifica a un argentino que es a no rendirse y a no olvidar ninguna de las causas que nuestra Patria tiene todavía para ejecutar y para realizar”.

Es de destacar que la UTN colocó un mástil naval que apunta a Malvinas y también banderas de ceremonias con los nombres de 22 mártires, entre infantes y pilotos de combate.

El evento se desarrolló en la explanada de la UTN y participó la banda de música del municipio y todos los colegiales, escolares, párvulos y adultos de la UTN participaron con sus estandartes. Asimismo, las banderas de Guerra del BIM 5 y de la Base Aeronaval, engalanaron con su presencia el evento.

Autoridades

El acto fue acompañado por la senadora Miriam Boyadjian; las legisladoras provinciales Andrea Freites y Cristina Boyadjian; el vicedecano ingeniero Francisco Álvarez; el Jefe de la Base Aeronaval Río Grande, Capitán de Fragata Enrique Balboni; el comandante del Destacamento Naval Río Grande, Capitán de Corbeta Fernando Romero López; la vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Marilina Henninger; autoridades de distintas instituciones como los propios veteranos de guerra.