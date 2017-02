Se disputó el partido en la cancha municipal RUGBY INTERNACIONAL EN EL FIN DEL MUNDO

La Municipalidad prestó toda la colaboración necesaria y solicitada por las organizaciones intervinientes, haciendo trabajos de mantenimiento y obras de refacción en la cancha municipal Agustín Pichot, en instalaciones del Polideportivo Ítalo Favale, como así también en el dispositivo de tránsito que se pidió que se extendió desde las 8 de la mañana en las dependencias deportivas y entorno y, a partir del mediodía, en las calles adyacentes. “Pusimos toda nuestra colaboración para el desarrollo de este encuentro deportivo internacional, porque sabemos de la importancia del deporte en todas sus disciplinas como multiplicador para las relaciones humanas, para el desarrollo de una ciudad, de un destino como Ushuaia y, obviamente, para la propia disciplina deportiva. Pusimos todo nuestro esfuerzo para que se pueda desarrollar este espectáculo en nuestra ciudad y en nuestras instalaciones y estamos muy contentos porque fue una verdadera fiesta”, dijo Guillermo Navarro, Vicepresidente del Instituto Municipal del Deporte, quien felicitó a los jugadores y los equipos que se midieron este sábado en el marco de la America´s Rugby Championship.

El equipo que dirige el ex Puma Felipe Contepomi, se lució ante el seleccionado de Brasil ganando por 79-7, llegando invicto a la 5º y definitiva fecha del certamen, el próximo 4 de marzo donde enfrentará a Estados Unidos en Comodoro Rivadavia. El jugador del partido (Man of the Match) fue Emiliano Boffelli.

ARGENTINA XV (79): 1- Franco Brarda, 2- Marcelo Brandi, 3- Alejo Brem, 4-Pedro Ortega, 5- Ignacio Larrague, 6- Mariano Romanini, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Tomás de la Vega, 9- Sebastián Cancelliere, 10- Domingo Miotti, 11- Franco Cuaranta, 12- Tomás Granella, 13- Segundo Tuculet, 14- Germán Schulz, 15- Juan Cruz González.

Suplentes: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Facundo Gigena, 18- Santiago Medrano, 19- Franco Molina, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lauaro Bazán Vélez, 22- Juan Cappiello, 23- Emiliano Boffelli.

BRASIL (7): 1-Wilton Rebolo “Nelson”, 2-Yan Rosetti, 3-Caique Segura, 4-Gabriel Paganini, 5-Diego Lopez “Diegão”, 6-João Luiz da Ros “Ige”, 7-André Arruda, 8-Nick Smith, 9-Matheus Silva, 10-Josh Reeves, 11-Jacobus VanNiekerk, 12-Moisés Duque, 13-Felipe Sancery, 14-Ariel Rodrigues, 15-Daniel Sancery.

Suplentes: 16-Daniel Danielewicz “Nativo”, 17-Vitor Ancina, 18-Pedro Bengalo, 19-Lucas Piero, 20-Matheus Daniel “Mathias”, 21-Johanes Beukes Cremer, 22-Luan Smanio, 23-Robert Tenório.

Árbitro: Claudio Cativelli (Uruguay)os