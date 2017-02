Sciurano: ”Ojalá sea el principio de un camino en el que los temas empiecen a analizarse y debatirse de una manera más profunda”

“Lo que se ha decidido, por primera vez, es marcar un punto de inflexión en tratar de considerar no solamente el fondo de las cosas sino también las formas que hacen al sistema y que son muy importantes. Ojalá también sea el principio de un camino donde, por los menos, los temas puedan empezar a analizarse y debatirse de una manera más profunda”, indicó Sciurano y agregó que “ha sido un llamado de atención de parte de la comunidad y de la dirigencia que el Gobierno ha sabido recepcionar. Espero que esto marque un punto de inflexión, un límite, para evitar que las cosas se sigan llevando por estos esquemas y formas que no nos hacen bien como sociedad.”

Consultado por cuales cree que han sido los factores que llevaron al Gobierno a cambiar su postura, Sciurano expresó que “entiendo que son varias las situaciones que se han generado para que el Gobierno de la Provincia retrotraiga la discusión, en este sentido fue fundamental la expresión pública de personas muy relacionadas con estos temas y por otra parte, el rol que ha jugado la Legislatura. Los cinco legisladores que tomaron la sana y muy buena decisión de firmar la convocatoria a sesión para tratar el levantamiento del tratamiento de urgencia, son los protagonistas claves. Se han transformado en una herramienta fundamental para revertir la situación y quiero destacar no sólo a los legisladores del Movimiento Popular Fueguino y la legisladora radical sino también a los Legisladores Furlan y Romano, ya que sin el acompañamiento de ellos, hoy estaríamos hablando de otra cosa.”

En este sentido, el dirigente radical expresó que “creo que el Gobierno supo leer que levantar el trámite de urgencia era una cuestión cronológica, que si no lo hacían ellos ayer por la tarde, se iba a dar en la sesión convocada con la firma de cinco legisladores. Sin quitarle el mérito al Gobierno, entiendo que hay una lectura muy importante en términos políticos y es que dos legisladores de la bancada oficialista tomaron la decisión de escuchar a los sectores involucrados y también a la comunidad que, a través de las redes sociales y medios de comunicación, planteaba fuertemente postura sobre lo que estaba sucediendo”.

“Para evitar mayor polémica de la que hemos tenido hasta acá, que no ha sido poca, sería importante que la propia Comisión de Receso actual tome la decisión de acompañar la decisión política del Gobierno Provincial de hacer el levantamiento del trámite de urgencia para que el día de mañana no aparezca ningún ciudadano que plantee que un proyecto de ley determinado sea transformado en ley y eso obligue de vuelta a una discusión y a un debate en la comunidad que la verdad no nos hace bien, no son útiles, porque no es que estamos discutiendo cosas que efectivamente puedan cambiar la realidad que tenemos sino que permanentemente estamos discutiendo sobre las formas y eso no nos permite ir sobre lo profundo de temas que son muy sensibles. Sería oportuno prestar atención sobre cuál es el mecanismo para quitar efectivamente el trámite de urgencia”, finalizó Sciurano.

Acciones promovidas desde la UCR

“Desde el radicalismo organizamos una reunión en la sede de la UCR Ushuaia, donde hubo una gran cantidad de gente referentes de distintos sectores que expresaron claramente su postura y al finalizar todos firmamos un documento que fue presentado a la Legislatura, solicitándoles el levantamiento del trámite de urgencia, dado que no correspondía a estos temas y no era adecuado su tratamiento en este sentido”, afirmó el referente radical.

“Sin dudas, creo que esto fue escuchado por los Legisladores -que han firmado posteriormente la convocatoria a sesión extraordinaria- que fueron las figuras clave y son los protagonistas que han permitido que esto se lleve adelante manteniendo una línea, más allá de las posturas partidarias, encontrando un camino en común y creo que han dado un mensaje muy claro y contundente para los que vivimos en Tierra del Fuego”, enfatizó el Presidente de la Unión Cívica Radical.