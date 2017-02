Romano se reunió con el representante de Gas Sartini

“Me parece muy bien la preocupación y que empecemos a planificar el tema de la provisión de gas con tiempo porque es un tema delicado que involucra a muchos vecinos de nuestra ciudad”, aseguró Rodríguez.

El concejal Romano manifestó respecto a la reunión que “nos preocupa este tema porque sabemos que si lo vemos con tiempo hay algunas cosas que podemos simplificar, por eso convocamos a reunión a Sartini y a Gas Austral para que -con trabajo en conjunto- tratemos de facilitar todo lo que podamos para que a la gente le llegue el gas envasado en tiempo y forma”.

“Somos una provincia productora de gas y no se tiene en cuenta la demanda interna de Tierra del Fuego sino que se saca a otras provincias. Sumado a eso hay situaciones específicas como que del 7 de marzo a 4 de abril la planta de YPF deja de operar, lo que nos va a dejar sin provisión en ese lapso porque no hay alternativas posibles”, continuó el representante de Sartini, “la provincia, a través de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos a cargo de Nogar, debería garantizar la provisión de gas y es algo que no vemos que vaya a pasar en situaciones extremas. Nosotros invertimos mucho dinero mejorando los vehículos, el almacenamiento y la distribución, invertimos más de 2 millones de dólares para mejorar y es complicado que ahora no tengamos garantizado el producto”.

“Vamos a coordinar una reunión con el Ejecutivo Municipal y representantes de Gas Austral y Sartini para ver cómo podemos facilitar y ayudar para que la provisión de gas envasado pueda ser planificada y ordenada en este año”, finalizó Romano.