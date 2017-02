Reunión con referentes barriales de Río Grande Gobierno y Policía provincial más cerca de los vecinos

Se trataron diversos temas de gran importancia para los vecinos, los cuales fueron abordados por las diferentes áreas intervinientes. Entre algunos puntos se destacaron el transporte público de colectivos de la ciudad, el cual no sólo que no ingresa a los barrios, sino que además los vecinos no cuentan con ningún tipo de garita donde puedan estar guarecidos de las inclemencias climáticas al esperar el transporte; la posibilidad de contar con un destacamento para los policías que realizan sus recorridas en la zona; la iluminación en diferentes sectores; no tener identificación de calles lo que imposibilita la ubicación cuando se solicita presencia de efectivos policiales o emergencias de salud y los subsidios de gas, entre otros.

El Secretario Mauro Coronel señaló que “son diversos los requerimientos que estamos recibiendo por diferentes sectores de la ciudad, lo que nos lleva a trabajar en una agenda conjunta entre varias áreas del Gobierno y los vecinos, para que puedan mejorar su calidad de vida. Nos hemos comprometido de abordarlos con celeridad, ya que es la voluntad de la gobernadora Rosana Bertone”.

El funcionario manifestó que “siempre que se nos solicita este tipo de reuniones las vemos con agrado y las concretamos, ya que son muy enriquecedoras para ver la realidad cotidiana de los diferentes barrios más allá de que uno camine por ellos. Es muy importante la presencia de los directivos policiales para que los Presidentes y Referentes barriales se interioricen cómo se lleva adelante la seguridad en sus lugares y posteriormente, se lo comuniquen a sus vecinos”.

La Presidenta del Barrio “Vapor Amadeo” aseguró por su parte que “estamos muy conformes y agradecidos que nos hayan recibido y haber escuchado nuestras problemáticas para poder resolverlas”. Su par del Barrio “Los Cisnes” comentó en tanto que “se hablaron de varios problemas que tenemos en la zona y hemos pedido la posibilidad de poner un destacamento policial para nuestros barrios lo que va a ser evaluado por las autoridades”.

Finalmente, del Barrio La UOM calificó a la reunión como “muy positiva y me agradaría poder sumarme a estos trabajos e ir creciendo a la par de ellos”.