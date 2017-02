Orlando Ferreres:”El régimen de promoción fracasó”.

También se volvió al famoso ensamble o fabricación y como si todo esto fuera poco, Veldi, sostuvo que la Ley 19640 había sido creada para la Provincia de Chubut, pero fue a parar a Tierra del Fuego y esto empobreció a Chubut.

La única que mantuvo un poco de coherencia fue la periodista Mona Moncalvillo, quien dijo haber estado aquí y conocer lo que pasaba en las fábricas y que no era como lo estaban planteando, que deberían venir a la provincia y ver lo que realmente pasaba.

En menos de media hora el grupo destrozó el Régimen de Promoción, lo que no debe llamar la atención porque ninguno de ellos ha estado en la provincia, no al menos haciendo un trabajo periodístico, pero la culpa no es de ellos sino de nosotros que no hemos hecho nada para defender la ley, que no hemos aportado ideas para reconvertir, ni capacitar, ni intentar atraer proyectos productivos que generen trabajo genuino, como tampoco nunca se terminaron los contratos basura, ni la caída del empleo.

La política del gobierno nacional es clara, pero la dirigencia política de la provincia encarrilada en una pelea de personalismos y chiquitaje no ha hecho una sola declaración al respecto y aceptó mansamente que el limite sea el 2023 para lo que solo faltan 6 años. La apertura de las importaciones de producto terminados y el quite de aranceles va a dar por tierra con el empleo y la producción en Tierra del Fuego, pero pareciera ser más importante la municipalización de la Margen Sur, la rajadura en el pavimento, el choque diario y otras nimiedades que lo único que hacen es hablar muy mal de nosotros mismos, mientras hacemos colas para ir a Chile a comprar cosas a mitad de precio.

No nos hacemos cargo de nada, no aportamos nada y como dicen los médicos “solo resta esperar”, solo eso porque no hay señales de que se vaya a hacer nada.

Finalmente y a modo de ejemplo las declaraciones de Veldi realmente indignaron, tanto como las de Ferreres para quienes es más importante defender la política nacional que tomarse un avión y venir a ver lo que pasa en la provincia, cual es el costo laboral, cual es costo de fletes, las condiciones laborales, y quienes invirtieron y quienes no, quienes cuidan los precios y quienes te roban con sobreprecios de hasta el 200 %.

Todo esto también aporta a que gente como la del Programa Intratables, sigan hablando estupideces, sigan embarrando la ley, sigan aportando información falsa y mendaz para darle argumentos a quienes toman decisiones en contra del país, en contra de la gente, y en contra de la producción nacional. Ojala algún político tenga lo que hay que tener para salir a refutar esto y poner esto en el lugar que corresponde, porque no se trata solo de fábricas y costos, se trata de soberanía y geopolítica, pero claro eso es secundario para quien desde un programa de chupamedias habla sin filtro de lo que no conoce.