La política de la imposición no funciona.

Rio Grande 23/02/17 .- Llevarse todo por delante, no es la forma, no al menos la que conocemos, cuando estamos en medio de una crisis terminal, donde se cierra un comercio por mes, hay un despido por día en el sector privado y los números no cierran de ninguna manera. La industria ya perdió 6000 puestos de trabajo y a la ley de promoción le quedan apenas 6 años.

Los politólogos afirman que “el dialogo es la base de cualquier acción que se quiera llevar adelante desde el estado”, el más destacado de ellos Carlos Matus le dedicó mucho tiempo al estudio de esta forma a la que denominó, “la estrategia del chimpancé”.

En este artículo el escritor señala que la estrategia es llegar y después quienes ayudaron a eso, comienzan la batalla por la sustitución.

En Tierra del Fuego, estamos viviendo situación que nadie esperaba desde la asunción del CAMBIEMOS, primero fue la apertura de exportaciones, después la quita de aranceles, los despidos, el cierre incesante de fábricas, hasta de llantas, para pasar a convertirse en importadores, traducido, seria traer porquerías de Corea y venderlas a cualquier precio como si fueran de la mejor calidad.

Los antecedentes de estas políticas no es necesario detallarlo, el famoso dos por uno, que nos arruinó.

Hoy nuestra provincia no escapa al resto de los estados provinciales y sufre en carne propia un ajuste descarnado que abarca a todos los sectores de la sociedad, nadie escapa al ajuste, la industria dejo de aportar a la ciudad más de 100 millones mensuales solo en sueldos de los empleados, sin contar los empleos satélites de la industria, como seguridad, catering y logística.

Sin embargo las autoridades provinciales insisten en que hay que esperar, mientras empresas como BGH pagan bonos de $ 5000 mensuales a empleados suspendidos, los comercios cierran incesantemente y por primera vez en décadas algunos comercios han rebajado precios, aunque así y todo sigue siendo más barato comprar en Chile, las colas de los fines de semana en San Sebastián me evitan mayores comentarios.

En medio de todo esto, el gobierno provincial se ha embarcado en una batalla campal con los municipios avanzando sobre las autonomías municipales tratando primero de quitarles el impuesto inmobiliario, y en el caso de Rio Grande tratar de dividirlo en dos, proponiendo la municipalización de los barrios de la Margen Sur, donde el 50 % de la población son asentamientos irregulares.

En este escenario, no es lógico, ni merece un análisis demasiado profundo, tal y como lo hizo Pablo Blanco, al señalar “es una locura, no lo apoye antes, no lo apoyo ni lo voy a apoyar si pasa por la legislatura”.

Esta es una muestra de una forma de hacer política que ya demostró que no funciona, la imposición por la imposición misma nunca da buenos resultados, al menos para la sociedad en su conjunto, más aun cuando los problemas de servicios, solo por mencionar uno, aun no se han solucionado, agua, colectivos, cloacas, ¿si aún no se puede llegar a todo el mundo con un buen servicio de agua, como se pretende municipalizar un sector de la ciudad, que no tiene ninguno de estos servicios?.

Como se puede avanzar sobre la autonomía municipal, con la quita de un impuesto cuando ni siquiera se puede cumplir con la coparticipación en tiempo y forma.

Estos no son rumores, ni suposiciones, es lo que está ocurriendo, ´por lo tanto y en base a resultados anteriores, lo menos que se puede solicitar es analizar en profundidad de parte de quienes tienen estas ocurrencias, que no funciono en épocas económicamente favorables, por lo tanto no va a funcionar ahora en medio de la crisis, le pasa a Macri en nación con sus impuestazos que han generado un malestar social notable y va a pasar aquí también porque la disminución de ingresos públicos debe transformarse en más impuestos para sostener la estructura.

Finalmente, y como digo cada vez que hay que explicar cuestiones económicas básicas, lo ideal es dialogar, acordar, consensuar aquellas políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad y no a sectores determinados porque si bien nunca todos van a estar conformes, es mejor que todos estén disconformes.

Armando Cabral.