La Perito Moreno es la continuidad de la Maipú :“HAY MINORÍAS MERAMENTE OBSTRUCCIONISTAS”, DIJO LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

“Estudiamos el tema desde lo jurídico, tenemos una comisión evaluadora integrada por ingenieros, abogados, técnicos y todo esto está en el expediente. Lo que me preocupa es la estrategia del “miente miente que algo quedará”, y como concejal hay mecanismos que los conoce, pero en las declaraciones genera un manto de sospecha en una obra de esta envergadura, porque esta obra es la continuidad de la avenida Maipú”, indicó la Secretaria Legal y Técnica Victoria Vuoto, al aclarar la intervención de todas las áreas en la próxima gran construcción en la ciudad.

“Haber llegado a esta instancia es una victoria, porque en un marco económico nacional muy complejo logramos hacer una obra de estas características y se la quiere empañar”, lamentó la Secretaria Legal y Técnica.

Luego de aprobarse en el Concejo Deliberante las normas que habilitaron el llamado a licitación para la construcción de la ampliación de la avenida Perito Moreno, entre Gendarme Argentino y Eva Perón, a lo largo de 1400 metros con un ancho de 13,5 metros con doble carril por mano, se procedió a la apertura de ofertas y a evaluación por parte de la comisión encargada de revisar las propuestas. Fue la empresa Zimentar quien se presentó y, cumplidos los plazos y evaluada la oferta en su totalidad, se firmó el decreto de adjudicación de obra. En unos días se dará inicio al primer tramo de la construcción, tras la firma del contrato. El edil que objetó la obra, no votó ninguna de las herramientas solicitadas por el Ejecutivo municipal.

“En relación a lo jurídico noto una confusión del concejal. Porque en la ciudad tenemos tres regímenes que conviven, que tienen como objetivo que los privados participen con la inversión y son mecanismos que se van generando después del 2001, cuando había créditos escasos y los Estados comienzan acudir al privado para que tengan participación”, explicó la funcionaria municipal.

Victoria Vuoto, en diálogo con FM del Sur explicó cada uno de ellos: la participación de responsabilidad social empresaria, la asociación pública privada y la iniciativa privada.

“Participación de responsabilidad social empresaria. Nosotros ponemos el proyecto y el privado ejecuta la obra con sus propios fondos, como por ejemplo: las 16 garitas de colectivos calefaccionadas”, ejemplificó sobre la primera.

Sobre la asociación publica privada indicó que “es un régimen donde nosotros ponemos el proyecto, algo de recursos y el resto el privado. Hay una asociación. Lo vemos en ejecución, cuando trabajamos con los servicios de las nuevas urbanizaciones, a través de un fideicomiso”.

Por último sostuvo que la iniciativa privada es “cuando el privado pone el proyecto, nosotros ponemos los recursos (por la Municipalidad). El privado trae una idea novedosa, genera el proyecto y los pone a disposición del municipio, después de que el equipo técnico analiza su factibilidad convoca a licitación para que se presenten a ofertar y a ver si les interesa esta iniciativa”.

“Acá no hay nada encubierto y lo que hay es una gran confusión del edil que toma un elemento de un decreto nacional que no se aplica a nuestras ordenanzas que reglamenta cláusulas que acá no existen”, concluyó.