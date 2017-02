“La mercantilización de la educación pública es una bajada nacional”

Por Boris Katunaric

APU: Los docentes de todo el país están en pleno conflicto paritario con el gobierno.¿ Cuál es la situación en Tierra del Fuego?

HC: Nosotros venimos hace catorce meses sin paritarias sumado a un ajuste no sólo en términos salariales, sino con tarifazos y reforma de leyes que nos ha llevado a conflictos muy largos. Este año se ha violado la Ley de Paridad Provincial. Aquí en Tierra del Fuego, existe una Ley específica que se venía llevando adelante desde el 2004 y que ahora el gobierno desconoce, pretendiendo incluir a los sindicatos que le son afines para la negociación. El jueves que viene se va a realizar la primer reunión, por lo cual, nosotros hicimos un congreso de delegados de toda la provincia, donde se resolvió participar de la mesa, denunciar la ilegalidad y pedir una urgente recomposición. El reclamo será por 2500 pesos en los básicos de todo el escalafón docente, a modo de aportar a la recuperación del poder adquisitivo perdido por la docencia en argentina. Sinceramente no tenemos mayores expectativas.

APU: Intentan restringir su función gremial a partir de denuncias. ¿Podría explicar de qué se trata?

HC: Si, nosotros somos 17 docentes que hemos sido imputados, a través de un juicio farsa, a finales de 2015. Durante el traspaso de mandato de Fabiana Ríos a Rosana Bertone, se adelantó el juicio violando garantías constitucionales y fuimos condenados. El año pasado luego del acampe que terminó en un desaloje violento, nos metieron varias causas más. Con esos antecedentes el vicegobernador me denuncia y nos imponen restricciones a tal punto que no podemos estar a menos de 100 metros de un edificio público provincial. Es decir que no sólo no podemos ir al colegio a trabajar, tampoco hacer asambleas en las escuelas y me impiden estar el jueves en la negociación de la paritaria provincial. Esto demuestra el carácter fascista de Bertone.

APU: Según el comunicado de SUTEF la restricción es por haber asistido a la reunión de Comisión de Presupuesto de la Legislatura y por haber ido a ver un partido de fútbol a casa de sus amigos. ¿Cómo es esto?

HC: Teóricamente tenía restricciones de las cuales no estaba enterado. Obviamente, hubo una reunión de Comisión de Presupuesto en la cual participé y se hizo presente el vicegobernador. Yo no me acerqué a él, sino que él vino a participar y eso lo pretenden hacer pasar como un incumplimiento. Además yo soy hincha de Central, con lo cual con motivo de la final de la copa argentina me junté en la casa de unos amigos y la verdad, yo no sabía que vivían enfrente a la casa del vicegobernador. Entonces también me imputan por “merodeo”.

APU: ¿Cómo impacta en ustedes la paritaria, tomando en cuenta que tienen un nivel distinto de precios y de conformación del poder adquisitivo, en comparación con Buenos Aires?

HC: Nosotros hemos sido muy críticos de la Paritaria Nacional por cómo se llevaba adelante, el tipo de discusión. Si bien servía como un piso, servía de referencia pero no resolvía problemas regionales. Aun así, nosotros nunca nos opusimos porque creíamos que había que mejorarlo como herramienta, no sacarlo. Una familia tipo en Tierra del Fuego tiene que tener más de 30mil pesos de ingresos para poder vivir, el costo de vida es muy alto. Además, el año pasado hemos denunciado que quieren achicar la isla para permitir el ingreso de las bases científicas Yankees. Por eso van desalentando la migración interna, han aumentado los impuestos y liberado la importación, lo cual impactó en la industria metalúrgica de manera estrepitosa.

APU: ¿Qué opina del desmantelamiento de la escuela pública, y como es la situación allí en Tierra del Fuego?

HC: La mercantilización de la educación pública es una bajada nacional y se ve en todos lados en mayor o menor medida. Bullrich dice en un video que están los que crean empleo, refiriéndose al sector privado y los que deben vivir de la incertidumbre como nosotros en la escuela pública.

http://www.agenciapacourondo.com.ar