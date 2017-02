Con la economía estancada sólo el sector público fue el sostén del empleo

La llegada de Cambiemos al Gobierno no sólo no hubo una reducción de la plantilla estatal, si no que aumentó en términos netos el empleo público. La continuidad del déficit fiscal en términos de PBI similar a la de 2015 reafirma estas cifras. IDESA refirió que “el gasto en personal absorbe una porción muy importante de los presupuestos estatales: representa el 14% en el presupuesto nacional y el 65% en promedio en los presupuestos provinciales y municipales”.