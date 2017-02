Intento de ocupación irregular y posterior desarme:”NO NOS VAMOS A DEJAR EXTORSIONAR POR OPORTUNISTAS”, REMARCÓ EL INTENDENTE VUOTO

Por Armando Cabral

Ushuaia 28/02/17 .- Tras el intento de ocupación y posterior desarme ocurrido durante el fin de semana en un sector del Valle de Andorra, impedido por funcionarios y personal de distintas áreas de la Municipalidad de Ushuaia que intervinieron tras tomar conocimiento de la irregularidad, el intendente Walter Vuoto aseveró que “no nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas que especulan con las necesidades de nuestros vecinos”. Y en esa línea manifestó que “lo dije y lo vuelvo a decir, con estas maniobras no me están perjudicando a mí si no que están perjudicando a cientos de vecinos. Ese sector ya está previsto para familias que esperaron dentro del marco legal una solución habitacional, que esta gestión le va a dar”.